¿Sabes cuanto cuesta un radar de la DGT?

La Dirección General de Tráfico cada vez cuenta con mayor número de radares en las carreteras españolas. Se trata de un elemento que forma parte de las carreteras y que genera un cierto descontento, a la vez que un fuerte debate.

No son pocos los usuarios que se quejan de las ubicaciones de ciertos radares, porque piensan que no son para mejorar la seguridad vial, sino que se utilizan para recaudar. Sea como sea, estos dispositivos son una herramienta necesaria para regular la velocidad de los conductores y velar por su seguridad. Por ello, a continuación te contaremos cuál es la multa por vandalizar un radar y las consecuencias que podría tener.

Multa por vandalizar un radar

Por si te lo preguntabas, vandalizar un radar es un acto totalmente denunciable que cuenta con su respectiva multa, ya que los radares no son especialmente baratos.

De hecho, desde la Dirección General de Tráfico se comunicó hace tiempo que se habían vandalizado hasta siete radares en carreteras convencionales, lo cual está calificado como un delito, porque está constituido en el propio Código Penal y conlleva multa.

De hecho, se trata de una sanción realmente costosa y dura, porque puede suponer entre uno y tres años de cárcel, además de una multa de 12 a 24 meses. Tampoco se debe olvidar que quien sea el responsable de vandalizar un radar tendrá que abonar el coste económico del propio aparato.

Cualquier apartado de las carreteras conlleva un riesgo para la seguridad, porque robar, vandalizar o pintar una señal de tráfico tampoco es ninguna broma. Así pues, se deben respetar los elementos viales por el bien de todos y de tu bolsillo.

¿Cuánto cuesta un radar?

Ya hemos mencionado anteriormente la sanción que conlleva vandalizar o destrozar un radar. En ese apartado se especifica que el infractor debe asumir el coste económico de los radares. Ahora bien, es probable que te preguntes cuánto cuesta uno de estos dispositivos.

De esta forma, la propia DGT lo ha confirmado en su nota de prensa, pues los radares fijos tienen un coste de 67.000 euros y los de tramo son unos 66.000 euros. En el caso de vandalizar uno, tendrías que abonar ese coste íntegro, lo cual no es poco dinero.