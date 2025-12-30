Probamos el Hyundai Ioniq 9, un SUV eléctrico pensado y hecho a lo grande

El Hyundai Ioniq 9 no es simplemente el SUV eléctrico más grande de la marca coreana, es el busque insignia de la firma con el que quieren plantar cara a las marcas premium. Y ya os adelantamos que pueden hacerlo sin ningún complejo. Este modelo de más de cinco metros de largo, con tres filas de asientos y hasta seis plazas reales, se convierte en un salón rodante repleto de tecnología, silencio y confort. Y todo ello con una autonomía homologada de hasta 620 kilómetros WLTP, un dato nada desdeñable para un coche de su peso y tamaño.

Prueba del Hyundai Ioniq9 / Edgar Vivó

Probamos la versión más potente y equipada, el Ioniq 9 Ecalligraphy AWD Performance con 435 CV y tracción total. Y tras varios días al volante, la conclusión es clara: estamos ante uno de los eléctricos más redondos y agradables de conducir del mercado. Aunque, eso sí, no todo es perfecto.

Un diseño que no pasa desapercibido

A nivel estético, combina elementos clásicos del diseño americano –con un capó muy elevado, formas muy voluminosas y una gran presencia visual– con la estética futurista que Hyundai ha ido desarrollando en su gama Ioniq. Llaman especialmente la atención los faros pixelados tipo LED, un sello ya característico desde el Ioniq 5, que aquí cobran aún más protagonismo al estar montados en una carrocería de más de 5,06 metros de longitud y casi dos metros de ancho.

Prueba del Hyundai Ioniq 9 / Edgar Vivó

La aerodinámica también ha sido cuidada al máximo, con elementos como las llantas tipo turbina, las aletas de aire activas, e incluso los polémicos espejos retrovisores digitales. A esto se suman hasta 10 colores exteriores disponibles y una cuidada iluminación exterior, lo que hace que este SUV tenga una presencia impactante y muy diferenciadora.

Espacio y confort de alta gama

Abrir la puerta del Ioniq 9 es como entrar en un salón rodante. Su interior transmite amplitud, calidad y sofisticación. La versión de seis plazas que hemos probado presenta una distribución 2+2+2 con asientos individuales en la segunda fila, unidos por una tercera plaza en la que podría viajar una tercera persona aunque con menor confort que en los extremos. Todos los ocupantes disfrutan de un suelo plano que mejora la sensación de espacio, y cada plaza está diseñada para ofrecer un confort absoluto.

Interior del Hyundai Ioniq 9 / Hyundai

Los asientos delanteros cuentan con función relax, reposapiés, ventilación, calefacción y masaje. Literalmente, puedes dormir o desconectar mientras el coche recarga o durante un viaje largo en el caso del acompañante.

La insonorización es otro de sus puntos fuertes. Gracias a los cristales acústicos, neumáticos específicos y el sistema ANC-R de cancelación activa de ruido, el habitáculo se convierte en un santuario de silencio, ideal para escuchar el impresionante sistema de audio Bose con 14 altavoces, que convierte el habitáculo en una sala de conciertos.

Potencia y eficiencia

La versión Performance del Ioniq 9 equipa dos motores eléctricos (uno en cada eje) que entregan 435 CV (320 kW) y 700 Nm de par máximo, cifras más que suficientes para mover con soltura sus 2.685 kg de peso. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos, y su velocidad máxima está limitada a 200 km/h.

Los ocupantes traseros tambien tienen asientos ventilados y calefactados / Hyundai

El gran punto fuerte está en su batería de 110,3 kWh, que permite recorrer hasta 600 km según ciclo WLTP en esta configuración, y más si hablamos de la variante RWD. En conducción real, hemos podido ver autonomías cercanas a los 500 km con uso mixto, lo cual es un dato excelente teniendo en cuenta el tamaño del vehículo.

Además, el sistema eléctrico de 800 voltios permite cargas ultrarrápidas: del 10% al 80% en solo 24 minutos, y en 15 minutos se pueden recuperar hasta 300 km de autonomía.

Conducción sorprendente facilidad

Pese a su tamaño, el Ioniq 9 se conduce con una suavidad y naturalidad sorprendentes. La dirección es ligera pero precisa, el puesto de conducción muy ergonómico y todos los mandos están bien ubicados. El confort de marcha es sobresaliente y la suspensión –con esquema McPherson delante y multibrazo detrás– filtra de forma magistral las irregularidades del terreno.

En ciudad, sorprende su maniobrabilidad gracias a una dirección asistida y a los numerosos asistentes a la conducción, aunque por dimensiones es un coche que claramente se disfruta más en carretera abierta. Allí muestra una gran estabilidad, aplomado en todo momento, sin balanceos exagerados en curva y con una entrega de potencia suave pero contundente, sobre todo en modo Sport.

Prueba del Hyundai Ioniq 9 / Edgar Vivó

Ahora bien, hay un detalle que desentona en esta experiencia tan cuidada: los espejos retrovisores exteriores digitales. Es cierto que ayudan a la aerodinámica y tienen una apariencia futurista, pero no aportan una mejora clara en el día a día. Cuesta adaptarse a la lectura en las pantallas interiores, el cálculo de distancias no es tan intuitivo como con un espejo tradicional, y el hecho de tener que desviar la mirada de la zona habitual para consultarlos, genera inseguridad en algunas maniobras. En un coche de más de cinco metros y casi dos toneladas y media, esa rapidez visual es esencial. Si bien no llegan a ser un problema crítico, sí es el punto claramente mejorable.

Tecnología al servicio del confort

El Ioniq 9 no solo es eléctrico, también es inteligente. Integra un asistente de inteligencia artificial basado en GPT-4, que permite gestionar la navegación, la conectividad con el hogar, controlar funciones del vehículo por voz o personalizar gráficos del cuadro digital. Todo con comandos tan simples como “Hey Hyundai”.

Espejos retrovisores digitales / Hyundai

Incluye además actualizaciones OTA, una nueva tienda de funciones a la carta (Features on Demand), carga bidireccional V2L e incluso climatización por zonas independiente que detecta si los asientos están ocupados para optimizar el uso energético. La integración tecnológica es impecable.

EL Ioniq 9 es un coche que en su segmento roza la perfección. Y con un precio que parte de los 70.000 €, pero supera los 88.000 € en versiones como la probada, se posiciona como una alternativa real y sólida frente a los SUV premium eléctricos más consolidados.