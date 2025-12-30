Consejos
Este es el número de cervezas con el que seguro das positivo en un control de alcoholemia
La tasa realmente segura antes de ponerse al volante es 0,0, pero la DGT ha estimado cuántas cervezas son las suficientes para dar positivo en un control
Partiendo de que la única tasa de alcohol para conducir de manera segura es 0,0, muchos conductores se preguntan con cuántas cervezas uno da positivo en un control de alcoholemia. Obviamente, la respuesta es depende.
Depende del peso corporal, del tipo de bebida y su porcentaje alcóholico y también de la propia resistencia y de lo que se haya comido. También influyen otros factores como el cansancio, la edad...
No obstante, la Dirección General de Tráfico ha elaborado unas tablas de referencia en las que indica con cuántas copas de diferentes bebidas se acaba dando positivo en un control del alcoholemia.
La tabla de la DGT
Según la Dirección General de Tráfico, la dosis de alcohol ingerida por un varón de 70 a 90 kilos superaría la tasa de 0,3 g/l en sangre con la ingesta de una lata de cerveza, vaso y medio de vino, un vaso de whisky. En una mujer de 50 a 70 kilos de peso, las tasas se superarían con la mitad de las dosis reseñadas para los varones.
La DGT explica que la tasa de alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre y se mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre (g/l) o su equivalente en aire espirado. Los conductores en general solo pueden dar o 0,5 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire espirado como tasa máxima. A partir de esos niveles, llegan las sanciones, que pueden incluso convertirse en un delito penal.
¿Cuándo se deja de dar positivo?
El alcohol puede empezar a detectarse en la sangre a los 5 minutos de haber bebido. Alcanza su máximo nivel entre los la media hora y la hora y media siguiente. Si no se sigue bebiendo, la tasa de alcohol empieza a desaparecer. ¿Cuándo se deja de dar positivo? La DGT apunta que una persona con un nivel de alcoholemia de 1g/l puede necesitar entre 6 y 10 horas para que su nivel de alcoholemia baje del nivel máximo permitido.
Además, hay que tener en cuenta que la eliminación del alcohol es más lenta durante las horas de sueño, ya que el metabolismo se ralentiza.
