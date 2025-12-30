Guía completa para usar la baliza V16 correctamente

La baliza V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes cuya función principal es sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia (no sirve como complemento) y, como ya sabrás, su uso será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Este dispositivo indica que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que tiene algún tipo de problema pero ¿qué hay que hacer con ella en caso de avería o accidente?

La Dirección General de Tráfico explicó en su momento que el nacimiento de la baliza V16 tiene el objetivo de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y reducir así el número de accidentes en las carreteras de nuestro país. Se trata de un pequeño dispositivo de color amarillo que se conecta a la plataforma DGT 3.0 y es capaz de emitir una luz 360º de forma intermitente y continua durante al menos 30 minutos. La DGT afirma que debemos dejar la V16 en la guantera de nuestro vehículo y usarla cuando sea necesario.

¿Qué vehículos deben llevarla?

Por ley, debes llevar esta luz a partir del 1 de enero de 2026 en turismos, vehículos mixtos, autobuses y automóviles destinados al transporte de mercancías. En motos no es obligatorio, por el tamaño de la baliza, pero si no la llevas en los vehículos citados anteriormente, podrías recibir una multa de 80 euros.

La V16 incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, además de un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble.

La baliza V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes / Archivo

¿Cómo debo colocar la baliza V16?

Según la DGT, la colocación de este dispositivo es un proceso muy sencillo. Imaginemos que nuestro vehículo sufre una avería cuando estamos circulando por autopista. Estos serían los pasos a seguir:

Si puedes, toma la salida más cercana para no afectar a la circulación del resto de vehículos pero, en caso de que no sea posible, activa las luces de emergencia y usa el arcén para detener tu vehículo progresivamente. Una vez hemos frenado nuestro vehículo por completo, debemos -sin quitar las luces de emergencia- encender la baliza V16. Sácala de la guantera y actívala. Una vez comprobemos que la luz V16 está activada, debemos bajar la ventanilla y, sin salir del vehículo, colocarla en el lugar más alto de nuestro vehículo (en el techo). Según la DGT debemos “colocarla en el techo o zona visible del vehículo donde alcance nuestra mano” Por último, y únicamente si es seguro, lo más recomendable según la DGT es que salgamos del vehículo (aunque suene contradictorio) y nos coloquemos en una zona que esté fuera de peligro.

¿Puede rastrear mi posición la baliza si no la estoy usando?

La respuesta es no. La baliza no transmite datos de forma continua ni actúa como un GPS de seguimiento. Solo cuando se enciende y, además, tienen que pasar 100 segundos desde su activación para que el dispositivo envíe su posición a la plataforma DGT 3.0. Ese margen de tiempo existe precisamente para evitar avisos accidentales.

Tampoco hay una conexión permanente a internet. El sistema de comunicación es básico y de bajo consumo, diseñado para un único envío puntual en caso de emergencia. No hay rastreo en segundo plano ni actualización constante de la posición, algo que desmonta la idea de que pueda seguir al conductor durante un trayecto normal.

Según la DGT, la colocación de este dispositivo es un proceso muy sencillo / Archivo

