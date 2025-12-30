Los finalistas de The Car of the Year, al detalle: Skoda Elroq

El Skoda Elroq se presenta como candidato al Car of the Year como el primer SUV compacto de la marca checa en presenta su nuevo lenguaje de diseño Modern Solid.

Con unas medidas de 4,48 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,62 de alto y un maletero de 470 litros, es un coche capaz y versátil. Su distancia entre ejes de 2.765 milímetros le da agilidad en conducción y un buen espacio interior.

Skoda Elroq / Skoda

El Skoda Elroq se levanta sobre la plataforma MEB del grupo Volkswagen y ofrece diferencias potencias y baterías. Estas pueden ser de 55, 63 y 82 kWh, con diferentes autonomías que llegan a superar los 560 kilómetros con tiempos de carga de 24 minutos.

También versión RS

El acceso a la gama será el Elroq 50, de 125 kW. Le sigue el Elroq 60, con un motor de 150 kW, y el más potente, el Elroq 85 con un motor de 210 kW que puede convertirse en el Elroq 85x con tracción integral gracias a un moto reléctrico extra colocado en el eje delantero.

Para quien quiera, Skoda también ha presentado la versión RS del Elroq, con 350 CV de potencia y una autonomía de 540 kilómetros. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,4 segundos.

Skoda Elroq RS / Skoda

En el interior, el Elroq cuenta con una pantalla central de 13 pulgadas y un Head-up Display opcional con realidad aumentada y un sistema de infoentretenimiento con asistente virtual alimentado con ChatGPT. La conectividad también es un punto fuerte, con la app MySkoda mejorada y nuevas funciones como Lock & Unlock y Powerpass para gestionar la carga del vehículo y acceder a más de 800.000 puntos de recarga en Europa.

Skoda Elroq / Skoda

Precio del Skoda Elroq

El Skoda Elroq 50 tiene un precio de catálogo de 34.490 euros, el del Elroq 60 es de 38.390 euros y el del Elroq 85, de 43.800 euros. El precio para el Rlqoe RS es de 51.370 euros.