¿Puede una marca 'low cost' ganar el Dakar? Ese es el reto de Dacia con el Sandrider

Cuando Dacia anunció que se metía en el mundo del Rally Dakar, muchos pensaron que se trataba de un simple ejercicio de marketing. Una marca conocida por coches prácticos y asequibles que se atreve con la carrera más dura del planeta sonaba a campaña publicitaria para demostrar que lo barato también pude ser fiable. Pero el tiempo —y los resultados— han desmontado que el Sandrider es mucho más que un cartel publicitario.

Desde el principio, el Dacia Sandrider fue un coche a contracorriente. Mientras otros equipos añadían complejidad, Dacia se centró en lo esencial: ligereza, fiabilidad y funcionalidad pura. Una fórmula con la que en apenas dos años, ha logrado tres victorias absolutas en el Mundial de Rally-Raid y podios en carreras de máximo nivel. Lo que empezó como una apuesta diferente, hoy es todo un éxito.

Interior del Dacia Sandrider para el Dakar 2026 / Dacia

Pero el objetivo no era solo demostrar que el concepto funcionaba. Era llevarlo al límite. Por eso, de cara al Dakar 2026, el Sandrider evoluciona justo donde la competición se ha vuelto más exigente. El nuevo modelo de competición es más ligero, más resistente y está mejor preparado para soportar el castigo del Dakar. Se han reforzado puntos clave como los trapecios de la suspensión, se ha trabajado en la refrigeración del motor —clave en climas extremos— y se han pulido aspectos que marcan la diferencia cuando se compite durante miles de kilómetros en condiciones brutales. Todo parte de un diseño característico por su carrocería mínima, ruedas en las esquinas, silueta compacta, y sin ningún elemento superfluo. Este enfoque, heredado del concepto Manifesto, ha demostrado ser competitivo, y ahora se refuerza aún más con cada decisión técnica.

Un coche de carreras que se enorgullece de ser Dacia

El Dacia Sandrider monta un motor V6 biturbo de 3.0 litros, en posición central delantera, entrega 360 CV y 539 Nm de par, alimentado por combustible sintético sostenible. El habitáculo destaca por su ergonomía, accesos directos y ayudas para el piloto y copiloto en situaciones extremas. Y todo ello con soluciones que rozan la genialidad, como un sistema de absorción de impactos en los asientos desarrollados junto a Sabelt, que reduce el riesgo de lesiones tras los aterrizajes más duros. O tejidos técnicos que gestionan la humedad, zonas magnéticas para no perder piezas durante reparaciones rápidas y pigmentos antiinfrarrojos que ayudan a controlar la temperatura en el interior.

Dacia Sandrider / MARIAN CHYTKA

Dacia no llega al Dakar 2026 con un producto de marketing ni promesas vacias, sino con un coche perfectamente preparado para la competición más dura del mundo. Para esta edición pondrá cuatro coches en la línea de salida. A los ya veteranos Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb y Cristina Gutiérrez, se une ahora Lucas Moraes, vigente campeón mundial, acompañado por Dennis Zenz. Un equipo con experiencia, velocidad y hambre de victoria. Con su coche y este elenco de pilotos, Dacia no solo quiere estar en el Dakar. Quiere ganar.