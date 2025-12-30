Los combustibles renovables se abren paso en la nueva era de ‘2035’

La fecha de 2035 sigue marcando el horizonte de la automoción europea, pero ya no es una línea tan rígida como parecía hace unos años. La Comisión Europea ha flexibilizado la prohibición de vender coches con motor de combustión, permitiendo un pequeño margen de emisiones que podrán compensarse mediante combustibles renovables y otros materiales de baja huella de carbono. En ese nuevo escenario, estos carburantes dejan de ser una solución marginal para convertirse en una pieza fundamental de la descarbonización del transporte.

Cuando se habla de combustibles renovables se hace referencia a carburantes líquidos que no proceden del petróleo. Su origen está en materias primas no fósiles, como residuos orgánicos agrícolas o forestales, aceites de cocina usados, grasas animales o, en el caso de los llamados combustibles sintéticos, en la combinación de hidrógeno renovable y CO₂ capturado. Se consideran renovables porque el carbono que liberan al quemarse ya formaba parte del ciclo natural del carbono: es el mismo CO₂ que la biomasa absorbió previamente o que se ha capturado del aire para volver a utilizarlo, sin añadir carbono nuevo a la atmósfera.

Diésel Nexia renovable de Repsol / Repsol

Dentro de esta familia conviene distinguir entre biocombustibles y combustibles sintéticos o e-fuels, dos conceptos que a menudo se mezclan pero que no son lo mismo. Los biocombustibles se producen directamente a partir de biomasa o residuos biológicos mediante procesos como la fermentación o el hidrotratamiento. Ahí entran el bioetanol, el biodiésel tradicional o el diésel renovable HVO, que por su nivel de refinado y estabilidad es prácticamente indistinguible del gasóleo fósil. Los e-fuels, en cambio, no parten de materia orgánica, sino de hidrógeno verde obtenido por electrólisis y de CO₂ capturado, que se combinan en procesos industriales para crear gasolina sintética, diésel sintético o queroseno sintético.

Desde el punto de vista del conductor, la pregunta clave es si ofrecen las mismas prestaciones que los combustibles convencionales. Y la respuesta es sí. Tanto los biocombustibles avanzados como los combustibles sintéticos pueden igualar la densidad energética de la gasolina o el gasóleo tradicionales, lo que se traduce en la misma potencia y autonomía. En algunos casos incluso mejoran ciertos parámetros, como el índice de cetano en los diésel renovables, lo que favorece una combustión más limpia y eficiente.

Las diferencias frente a los combustibles fósiles no están en el uso diario, sino en su impacto medioambiental. Al carecer de azufre y de compuestos aromáticos, muchos combustibles renovables generan menos residuos tras la combustión, menos partículas contaminantes y menos depósitos internos. De este modo, no solo no dañan el motor, sino que pueden contribuir a mantenerlo más limpio, siempre que cumplan las especificaciones de calidad.

E-fuels / HZ

Otra cuestión clave es el coste. Hoy por hoy, los combustibles renovables son más caros de producir que los fósiles. En el caso de los e-fuels, ahora son superiores a los normales debido a la enorme cantidad de energía renovable necesaria y a que la producción aún no está escalada industrialmente. A medio plazo, se espera que sigan siendo más caros, aunque con una tendencia a la baja conforme aumente la capacidad industrial y se abarate la electricidad renovable.

¿Y cuándo llegarán de forma generalizada a las gasolineras? El despliegue ya ha comenzado, al menos en el caso del diésel renovable. En España ya existen cientos de estaciones que suministran diésel HVO y que en los próximos años entrarán en funcionamiento grandes plantas de producción. No existe una fecha exacta de generalización total, pero sí de un crecimiento progresivo que debería acelerarse antes de 2030.

En cuanto al impacto ambiental de su fabricación, los combustibles renovables requieren energía y procesos industriales complejos. Aun así, el balance global de emisiones es muy inferior al de los combustibles fósiles, con reducciones que pueden alcanzar hasta el 90% en emisiones netas de CO₂ si se analiza todo el ciclo de vida.

Con todo esto, podemos decir que los combustibles renovables no son una solución milagrosa, pero sí una alternativa sólida para alargar la vida del motor de combustión en un contexto cada vez más exigente con las emisiones. En la Europa de después de 2035, su papel será permitir que millones de vehículos sigan circulando con una huella climática mucho menor, sin necesidad de sustituir de golpe todo el parque móvil.

Preguntas clave sobre los combustibles renovables

¿Qué son exactamente los combustibles renovables y por qué se consideran neutros en carbono?

Son carburantes líquidos que no proceden del petróleo, sino de residuos orgánicos o de procesos que reutilizan CO₂ ya existente. Se consideran neutros en carbono porque el dióxido de carbono que emiten al usarse es el mismo que se capturó previamente durante su producción, sin añadir CO₂ nuevo a la atmósfera.

¿En qué se diferencian los biocombustibles de los e-fuels?

Los biocombustibles se obtienen a partir de biomasa o residuos biológicos, como aceites usados o restos agrícolas. Los e-fuels o combustibles sintéticos se fabrican combinando hidrógeno renovable y CO₂ capturado mediante procesos industriales, sin partir directamente de materia orgánica.

¿Ofrecen las mismas prestaciones que la gasolina y el diésel convencionales?

Sí. Los combustibles renovables avanzados pueden igualar la densidad energética de los carburantes fósiles, lo que permite mantener potencia, autonomía y comportamiento similares en el uso diario.

¿Pueden dañar el motor o, por el contrario, mejorar su funcionamiento?

Están formulados para ser totalmente compatibles con los motores actuales. Al tener una composición más limpia, sin azufre ni compuestos aromáticos, pueden favorecer una combustión más eficiente y reducir la formación de residuos en el motor.

¿Por qué son más caros y cuándo podrían popularizarse en las gasolineras?

Son más caros porque su producción aún no está plenamente escalada y requiere grandes cantidades de energía renovable. Su llegada a las gasolineras ya ha comenzado, especialmente en forma de diésel renovable, y su presencia irá aumentando de forma progresiva a lo largo de esta década.