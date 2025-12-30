6 consejos para viajar seguro esta Nochevieja

La Navidad es, sin duda, una de las épocas más esperadas del año y el momento perfecto para organizar reuniones familiares y encuentros con amigos, sobre todo en días tan señalados como Nochebuena o Nochevieja.

Sin embargo, estas fechas tan señaladas provocan millones de desplazamientos por las carreteras, por lo que debes tener en cuenta una serie de recomendaciones para viajar con la máxima seguridad durante el último día del año.

1. La documentación

Antes de realizar cualquier viaje, es imprescindible que compruebes que todos los documentos de tu vehículo están en orden, es decir, que hayas pasado la ITV, tengas pagado el IVTM, que el vehículo esté asegurado y que no se haya caducado tu carné de conducir.

2. Revisa el vehículo

Es muy importante que revises tu vehículo antes de iniciar el viaje para que esté todo a punto. Debes medir la presión de los neumáticos, analizar el estado de las luces y asegurar el correcto funcionamiento de los cinturones de seguridad, entre otros.

3. Equipamiento de emergencia

Es obligatorio equipar correctamente el vehículo. Por ley debes llevar en el maletero al menos un chaleco reflectante y el triángulo homologado de señalización de peligro en caso de avería, aunque ya sabrás que también es válida (y obligatoria desde el 1 de enero) la luz V16.

También es importante que lleves una rueda de repuesto para evitar quedarte tirado en la carretera o unas cadenas por si hubiera nieve en la calzada.

4. Organízate con tiempo

Antes de salir de casa, es recomendable que planifiques la ruta. Tener claro cuál es el camino a seguir es muy importante para no dar pie a ningún imprevisto y poder evitar los atascos. Otro punto clave es conocer de antemano dónde están las áreas de descanso y las gasolineras para realizar paradas si el viaje va a ser largo.

Puedes informarte sobre el estado de las carreteras para evitar tramos con retenciones a través de los canales habituales de la DGT o en su página web.

5. Conduce con cabeza

Respeta en todo momento las normas de seguridad. Aunque parezca algo evidente, mucha gente no respeta los límites de velocidad, ni la distancia de seguridad.

Tener los cinco sentidos al volante es fundamental, ya que el 35% de los accidentes producidos en España se deben a distracciones de los conductores. Durante el trayecto no debes mirar el teléfono móvil, fumar, buscar algo en la guantera o configurar el GPS, ya que son pequeñas acciones que podrían causar un accidente.

6. Al volante, cero alcohol

Durante estas fechas hay muchas comidas y cenas navideñas en las que es muy frecuente el consumo de alcohol. Por este motivo, debes recordar que si decides beber, no puedes coger el coche bajo ningún concepto.

También es recomendable que no abuses de la comida, ya que podría causar somnolencia en tu trayecto de vuelta a casa.