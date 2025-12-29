¿Vas a coger el coche en Navidad? La DGT avisa de esta acción tan habitual

Al volante, debemos estar atentos a todo, respetar las normas de tráfico, mantener la distancia de seguridad adecuada con otros vehículos, respetar los límites de velocidad y realizar las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. La DGT avisa de esta acción tan habitual entre los conductores que puede acabar en una multa o en un accidente de tráfico.

La Dirección General de Tráfico prevé durante las épocas navideñas 22,4 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Además debes prestar atención y extremar precauciones por las bajas temperaturas, la nieve y las lluvias que azotan en parte de la Península Ibérica.

Coche circulando por la nieve / Getty Images

En la carretera debemos tener mucho cuidado con los despistes. Según la DGT, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia al volante, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Los despistes cuando estamos conduciendo se mantienen como el primer factor más habitual en los siniestros de tráfico, presentes en el 30% de los accidentes mortales (406 casos) que se produjeron en 2024.

La DGT alerta de esta acción tan habitual entre los conductores

Como hemos dicho, al volante debes estar atento a todo. Usar el teléfono móvil mientras conduces es la distracción sancionable más frecuente, con un 48,2%. Además, la Guardia Civil explicó que 1 de cada 5 conductores reconoce haber utilizado el móvil al volante.

Cualquier despiste al volante puede acabar en un grave accidente de tráfico. Utilizar el móvil es una acción peligrosa al volante, ya que si vas en una autopista a 120 km/h y decides cogerlo para escribir un mensaje, recorres aproximadamente 660 metros sin prestar toda tu atención a la carretera. Incluso si respondes una llamada, circulas 266 metros sin estar pendiente de la conducción. Además, tampoco puedes manipular el móvil mientras conduces aunque esté en un soporte.

La DGT sanciona duramente a los conductores que circulen con el teléfono móvil. Sujetarlo con la mano mientras estás conduciendo puede suponerte una multa de 200 euros y 6 puntos del carnet de conducir, porque es una infracción grave y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal.