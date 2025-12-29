Repsol alcanza las 1.500 estaciones de servicio con Diésel Nexa 100% renovable en la Península

Repsol ha alcanzado un nuevo hito en su estrategia para descarbonizar el transporte al contar con 1.500 estaciones de servicio -1.429 en España y 71 en Portugal- que suministran Diésel Nexa origen 100% renovable.

Este avance reafirma el compromiso de la compañía con los combustibles renovables y amplía el abanico de tecnologías disponibles para la movilidad de sus clientes, cumpliendo así el objetivo marcado en la actualización del plan estratégico 2024-2027.

Con este logro, Repsol se posiciona como la red más relevante de Europa en combustibles 100% renovables, alcanzando más de 210 millones de litros vendidos en lo que va de año.

Alcanzando los objetivos climáticos establecidos

Actualmente, más del 40% de la red de estaciones de servicio de Repsol ofrecen combustible renovable, demostrando que la descarbonización del transporte mediante combustibles líquidos renovables es viable en los motores de combustión. Estos vehículos representan un 97% del parque móvil tanto español como europeo y un 87% de las ventas en España en lo que va de año.

Para alcanzar los objetivos climáticos marcados por España y Europa, resulta imprescindible reconocer la contribución de los combustibles 100% renovables a la reducción de emisiones de CO₂ del motor de combustión.

El Diésel Nexa de Repsol

El Diésel Nexa origen 100% renovable, identificado por su color rosa, es el combustible de más alta gama de Repsol, ya que cuenta con una formulación exclusiva que optimiza las prestaciones, alarga la vida del motor y está diseñado para todos los motores diésel.

Asimismo, está producido a partir de materias primas de origen renovable y, con la tecnología actual, ya permite reducir la huella de carbono hasta un 90% en comparación con el de origen fósil al que sustituye, gracias a la menor intensidad de carbono del combustible renovable por su origen orgánico.

Valero Marín, director general de Cliente de Repsol, ha afirmado: “Alcanzar las 1.500 estaciones que suministran Diésel Nexa origen 100% renovable representa un avance clave en nuestra estrategia para descarbonizar el transporte. Este hito reafirma el compromiso de Repsol con la reducción de emisiones de CO₂ y con la ampliación de soluciones para la movilidad de nuestros clientes. Seguiremos trabajando para ofrecer todas las alternativas energéticas que mejor se adapten a sus necesidades, contribuyendo así a una movilidad alineada con la transición energética”.

Nissan Micra cargando en un cargador de Repsol / Nissan

Combustibles renovables

Para descarbonizar la movilidad, Repsol apuesta por un modelo que combine todas las soluciones que reduzcan las emisiones, como los combustibles renovables, la electrificación, el AutoGas y el hidrógeno renovable que la compañía está desarrollando.

La visión de la compañía es que todas las opciones energéticas, incluidos los combustibles convencionales combinados con motores ultraeficientes, deben tenerse en cuenta para garantizar el suministro, cubrir las necesidades de cada cliente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la forma más rápida y eficiente en coste posible.

Repsol ya dispone de la primera planta de la península ibérica que produce combustibles 100% renovables a gran escala en Cartagena, en concreto, combustible sostenible para aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y diésel renovable.

En 2026, sumará una segunda planta en su centro de Puertollano, con capacidad para producir unas 200.000 toneladas anuales de combustible 100% renovable destinado a la movilidad por carretera y marítima.

A esta apuesta por los combustibles renovables se suma la gasolina de origen 100% renovable, desarrollada por Repsol tras más de dos décadas de investigación. La Gasolina Nexa 95, el producto de mayor calidad de 95 octanos de la compañía, incorpora una formulación exclusiva diseñada en el Repsol Technology Lab y producida en el complejo de Tarragona, para optimizar las prestaciones del motor y mantenerlo en condiciones óptimas.

Este combustible ya está disponible en 30 estaciones de servicio en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Aragón.