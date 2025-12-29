Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump - ZelenskiBrigitte BardotCarles VilarrubíMálagaVillamanínNaufragio IndonesiaCorrupciónRodríguez IbarraFraude IVATV3
instagramlinkedin

Consejos

Esta es la provincia con la gasolinera más barata de toda España

Si tienes que llenar el depósito de tu vehículo hoy a continuación te contamos cuáles son las estaciones de servicio en las que te saldría más barato

Esta es la provincia con la gasolinera más barata hoy

Esta es la provincia con la gasolinera más barata hoy / Zowy Voeten

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después del fin de semana son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera para llenar el depósito de su coche, ya que muchos se desplazan a sus segundas residencias, utilizan su vehículo con una mayor frecuencia por motivos de ocio o simplemente repostan el lunes para poder tener gasolina durante toda la semana. Si es tu caso, a continuación te contaremos cuáles son las gasolineras más baratas hoy lunes para que puedas aprovecharte de ello.

Mucha atención al timo de las gasolineras

Después del fin de semana son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera / Archivo

Trucos para ahorrar gasolina

Si eres de los que usa su coche a menudo, debes saber que acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible hasta entre un 15 % y un 30 % en carretera y entre un 10 % y un 40 % en ciudad, además de mantener en buen estado otros componentes como los frenos.

Además, un mantenimiento adecuado del vehículo, como utilizar el aceite recomendado, controlar la presión de los neumáticos, cambiar los filtros de aire, limpiar las bujías y preservar la limpieza general del coche, favorece un funcionamiento más eficiente y un menor consumo de combustible. 

Por otro lado, a la hora de realizar un desplazamiento algo más largo de lo normal, es importante mantener las ventanas cerradas, ya que abiertas generan mayor arrastre y, por tanto, un mayor gasto de combustible. Siempre que sea posible, es recomendable moderar el uso del aire acondicionado o la calefacción, ya que su uso intensivo también puede afectar negativamente al rendimiento del vehículo.

BARCELONA 10/08/2023 ECONOMIA Gasolinera subida de precios de la gasolina Gasolineras FOTO ELISENDA PONS

Acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible / Archivo

Las 10 gasolineras más baratas

Si tienes que rellenar el depósito de tu vehículo hoy, te mostramos cuáles son las 10 gasolineras más baratas de la Península (tanto para repostar gasolina como para repostar diésel) para que puedas ahorrarte algo de dinero a la hora de hacerlo.

En cuanto a gasolina, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:

  • Plenergy Miranda de Ebro (Burgos) - 1.179€
  • Plenergy Ciempozuelos (Madrid) - 1.189€
  • Plenergy Vilanova de Arousa (Pontevedra) - 1.199€
  • Plenergy Meaño (Pontevedra) - 1.199€
  • Ballenoil Xàtiva (Valencia) - 1.199€

En cuanto a diésel, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:

  • Cotranco (Córdoba) - 0.960€
  • UTE Estación de Murcia (Región de Murcia) - 1.055€
  • Estación de autobuses de Cartagena (Región de Murcia) - 1.111€
  • Estación Vilanova de Arousa (Pontevedra) - 1.129€
  • Plenergy Meaño (Pontevedra) - 1.129€

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
  2. Una empresa contrata a un detective para pillar a una empleada de baja… y acaba condenada: despido nulo y 7.501 euros de indemnización
  3. The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
  4. Desaparecida una familia española al naufragar un barco en Indonesia: Última hora en directo
  5. Un reportero de TV3 sufre una conexión en directo accidentada en el 'Telenotícies' por el temporal
  6. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
  7. Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
  8. Una línea de más de 500 kilómetros de lluvia conecta Catalunya y Cerdeña

El ocio nocturno de Catalunya se prepara para alargar la Nochevieja: restaurantes y bares hasta las 4.00 y discotecas hasta las 7.30 horas

El ocio nocturno de Catalunya se prepara para alargar la Nochevieja: restaurantes y bares hasta las 4.00 y discotecas hasta las 7.30 horas

Esta es la provincia con la gasolinera más barata de toda España

Esta es la provincia con la gasolinera más barata de toda España

Roger Rodés, ingeniero de sonido de Estopa, Shakira, Nathy Peluso...: “A los artistas hay que decirles lo que piensas”

Roger Rodés, ingeniero de sonido de Estopa, Shakira, Nathy Peluso...: “A los artistas hay que decirles lo que piensas”

Un área metropolitana gestionada para afrontar el cambio climático

Un área metropolitana gestionada para afrontar el cambio climático

2025, annus horribilis del Real Madrid: 376 días sin ganar un título

2025, annus horribilis del Real Madrid: 376 días sin ganar un título

El festival que convierte el Penedès en un escenario solidario

El festival que convierte el Penedès en un escenario solidario

Directo | Un muerto y dos desaparecidos en una jornada de fuertes lluvias en Andalucía

Directo | Un muerto y dos desaparecidos en una jornada de fuertes lluvias en Andalucía

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua con Israel