KGM apuesta por ser el rey de los caminos con la gama Torres

KGM sigue consolidándose como marca en Europa y para ello tiene en el Torres un modelo que encaja como un guante en el mercado. La filosofía es clara, ser competitivo para los que aman rodar sobre asfalto sin renunciar a pisar por fuera de la carretera. Combate en un segmento complicado, el C-SUV.

No pasa desapercibido. Mide 4,72 metros, muestra una calandra con seis lamas verticales y adopta voladizos cortos, pilar C de imagen robusta y una altura libre al suelo de 195 milímetros que invita a salir de la carretera para afrontar caminos sin problema

Tres motorizaciones

El KGM Torres destaca por ofrecer una buena gama motriz, completa y eficiente. Arranca con un motor de Gasolina 1.5 Turbo GDI, que se basa en un bloque de 1.497 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 16 válvulas que entrega 163 CV entre 5.000 y 5.500 rpm. Disponible en versiones de tracción delantera o total, y con cambio manual o automático de seis relaciones, este motor permite una conducción relajada: 0–100 km/h en torno a 10 segundos y 7,9 l/100 km, lo que le otorga etiqueta ambiental C. También existe la opción a GLP para adoptar la etiqueta ECO.

KGM Torres EVX, la versión eléctrica a buen precio / KGM

La otra propuesta es el Torres Híbrido HEV. Aquí la marca rechaza los sistemas ligeros. Monta un propulsor 1.5 turbo de ciclo Miller (110 CV) junto a un motor eléctrico de 177 CV en paralelo, desarrollando 204 CV en total, todo ello gestionado por la transmisión e DHT de tecnología BYD. Batería de 1,8 kWh y sistema autorrecargable ofrecen etiqueta ECO, con consumos homologados de 5,9–6,0 l/100 km y una propaganda más realista de ciudad y carretera corta. Estamos ante la versión más equilibrada de la gama en sensaciones y economía.

La otra versión es la eléctrica, el EVX. Es la versión 0 emisiones de carrocería idéntica, con motor eléctrico de 152 kW (207 CV) y 339 Nm, focalizado en par inmediato. Su batería LFP de 80,6 kWh (Blade Battery BYD) le permite homologar hasta 503 km WLTP mixto y 664 km ciudad. Además, ofrece carga rápida a 130 kW y garantía de 10 años o 1.000.000 km en la batería, con precio de salida en torno a 34.500 € antes de ayudas.

Interior, tecnología y practicidad

La sensación que ofrece el habitáculo es de robustez y funcionalidad, algo que viene reforzado por pantallas digitales de 12,3″, conectividad Apple CarPlay/Android Auto, climatizador bizona y maletero de 839 - 1.662 litros. Instrumentación, consola y atención al detalle llegan sin estridencias, pero bien planteadas.

En términos de equipamiento, desde la versión de acceso, se incluye control crucero adaptativo, frenado de emergencia ABS, aviso de salida de carril y 8 airbags, incluso en el eléctrico EVX. Las llantas van de 17″ a 20″, también tiene portón eléctrico en variantes medias y altas, sin perder la funcionalidad.

Interior del KGM Torres EVX 2026 / KGM

El Torres es un modelo lleno de ‘honestidad’: no aspira al lujo, pero pretende convencer por sus argumentos lógicos. Es un SUV amplio, robusto, bien equipado y motorizado para distintas exigencias: gasolina para quienes prioricen simplicidad, híbrido para quienes valoran eficiencia sin renunciar al confort, eléctrico para quienes apuestan por sostenibilidad con practicidad.

Merece la pena destacar el modelo híbrido. Ofrece un funcionamiento suave y práctico, destacando la transición discreta entre eléctrico y gasolina, su confort en autopista y la respuesta inmediata al volante.

Gama de precios

Gasolina 1.5 Turbo: partida en torno a 34.000 € (sin promociones, cuota de financiación en web de la marca desde 143 €/mes). La versiòn con GLP sale desde 36.750 € (sin promociones).

Híbrido HEV: desde aproximadamente 39.925 €, 3.000 € sobre la versión de gasolina, pero con etiqueta ECO y consumos reducidos (sin promociones, cuota de financiación en web de la marca desde 179 €/mes).

EVX eléctrico: arranca en 40.925 €, sin incluir ayudas, lo que significa una relación autonomía/equipamiento difícil de igualar en el segmento compacto-premium (sin promociones, cuota de financiación en web de la marca desde 260 €/mes).

El Torres entra en la guerra con modelos como el Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Kia Sportage en híbridos, y con eléctricos como VW ID.4 o Skoda Enyaq en su versión EVX.

KGM Torres EVX, la versión eléctrica a buen precio / KGM

El KGM Torres no pretende reinventar el segmento, pero sí plantarse con un discurso coherente: robustez, amplitud y adaptabilidad tecnológica. Desde el desde el propulsor gasolina —simple pero suficiente—, pasando por el híbrido equilibrado, hasta el eléctrico con ambición de mercado y conciencia ecológica. La ejecución técnica es sólida, sin artificios y con una ergonomía realista.

KGM ha dado forma a un SUV con mirada sin complejos: bonito sin ostentar, versátil sin dispersarse, y competitivo sin renunciar a ser fiel a sí mismo. El Torres sugiere, con voz pausada, que sí hay camino —ya sea de asfalto, tierra o kilómetro final de ruta eléctrica— y que él está preparado para recorrerlo. Más información en la web de KGM.