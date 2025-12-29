Los finalistas de The Car of the Year, al detalle: Renault 4 E-Tech

Después de que el año pasado el R5 eléctrico se hiciera con el galardón a Car of the Year, Renault vuelve a presentarse a uno de los premios más consolidados del sector de la automoción en Europa con otro compacto eléctrico que también resucita un icónico modelo francés: el Renault 4 E-Tech.

También 100% eléctrico, con dos baterías de diferente tamaño y dos motores con distintas potencias. La primera opción, de entrada a la gama, es una batería de 40 kWh con un motor de 120 CV que declara hasta 308 kilómetros de autonomía, perfecto para el uso urbano. La segunda opción es una batería de 52 kWh y un motor de 150 CV que llega hasta los 409 kilómetros de autonomía.

Compacto, pero capaz

El tamaño del Renault 4 E-Tech combina unas medidas muy de uso urbano que, al mismo tiempo, quieren ser espaciosas y versátiles. Así, mide 4,14 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,57 de alto. Tiene una capacidad de maletero declarado de 420 litros y el interior está pensado para ser resolutivo con diferentes espacios y portaobjetos, además banqueta abatible y una disposicion tipo tablet del asiento del pasajero.

Renault 4 E-Tech / Renault

A nivel tecnológico, el Renault 4 E-Tech cuenta con el nuevo asistente virtual de Renault, Reno, y ChatGPT. Cuenta con una doble pantalla horizontal con cuadro de instrumentos digital (de 7 a 10,1 pulgadas) y una pantalla multimedia de 10 pulgadas. Como ya viene siendo costrumbre en los modelos de la marca del rombo, cuenta con sistema operativo OpenR Link y servicios de Google integrados.

Renault 4 E-Tech / Renault

Cuenta con diferentes sistemas ADAS de un segmento superior y el clásico botón de Renault, My Safety Switch, para personalizar, activar y desactivar solo de un pulsador los asistentes escogidos. No faltan los progamas Safety Score y Safety Coach de Renault en el 4 E-Tech.

Precio del Renault 4

El precio venta de lista del Renault 4 E-Tech empieza en los 29.950 euros para la opción de batería pequeña y 120 CV. Sube a los 32.950 euros para la versión Evolution, suma 2.000 euros más para la Techno y y otros 2.000 más para la Iconic, estas tres con batería grande y 150 CV.