Fernando Alonso sorprende en Navidad conduciendo dos superdeportivos de millones de euros

Recientemente, Fernando Alonso sorprendió conduciendo un Ferrari 512 TR (una berlinetta, coupé deportivo de dos asientos), con la matrícula 3314. En la época navideña, el piloto español disfruta de sus vacaciones de la Fórmula 1 montado en dos superdeportivos que cuestan millones de euros.

El Aston Martin que tiene “todo” para Alonso

El español subió un carrusel de fotos a sus redes sociales con el Aston Martin Valiant, un superdeportivo que lo tiene “todo”. Es un coche desarrollado a partir del Aston Martin Valour, un deportivo de edición limitada (solo 110 unidades), que combina un diseño retro inspirado en los años 70 con tecnología moderna.

El Aston Martin Valiant surgió de un encargo personal de Alonso para construir un coche que fuera un monumento a la emoción de conducir. El resultado fue este superdeportivo que monta un motor V12 biturbo de 5.3 litros que da 745 caballos de potencia, con una caja de cambios manual de seis velocidades. El Aston Martin Valiant supera los 321 kilómetros por hora como velocidad máxima.

El Aston Martin Valiant es un superdeportivo que mantiene la esencia de lo antiguo con el diseño retro del Valour, y su gran parrilla, faros redondos y carrocería casi de un Muscle Car, inspirada en el Muncher, ofreciendo más rendimiento y diversión. Además, la carrocería del Aston Martin Valiant está hecha íntegramente de fibra de carbono.

El Aston Martin Valiant es un superdeportivo bastante exclusivo ya que se comercializaron un total de 38 unidades, por un precio de partida de 2,33 millones de euros.

Fernando Alonso con su Aston Martin Valiant / Aston Martin

El Mercedes más exclusivo de Fernando Alonso

El piloto español está pasando unos días de Navidad en el Principado de Mónaco, y recientemente ha sido grabado conduciendo un Mercedes CLK GTR. Solo hay 26 unidades, una en posesión de Mercedes, de este superdeportivo que está fabricado para la competición y para la calle.

El Mercedes-Benz CLK GTR es un superdeportivo de competición previsto para competir en el Campeonato FIA GT, pero con algunas modificaciones secundarias para cumplir con la homologación para ser un coche de calle. La diferencia con la versión de carreras era mínima, ya que el deseo de la firma alemana era vender un auténtico coche de carreras y no incrementar el precio final. Los interiores del Mercedes CLK GTR son de piel y como opcional había un sistema de aire acondicionado. Además, se habilitaron dos pequeños maleteros y se añadió el control de tracción para una conducción segura.

Fernando Alonso puede disfrutar de una unidad en plateado, que monta un motor V12 de 612 caballos de potencia y 775 Nm de par. El Mercedes CLK GTR acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 320 km/h.

El Mercedes CLK GTR solo puede conseguirse por subastas privadas o casas especializadas, pero es muy difícil ya que solo hay 26 unidades (una de la propia Mercedes). Las pocas unidades que se han subastado han llegado entre los 13 y 15 millones de euros. Por lo tanto, este superdeportivo es uno de los Mercedes más exclusivos y caros del mundo.