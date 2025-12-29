Ebro seguirá unido a la RFEF y será el coche oficial de la Supercopa de España

La histórica marca española de automoción Ebro ha dado un nuevo impulso a su alianza con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras firmar un acuerdo por el que se convierte en Coche Oficial de la Supercopa de España masculina 2025/2026, competición que se disputará del 7 al 11 de enero de 2026. Este patrocinio refuerza la relación global entre EBRO y la RFEF, que ya colaboran estrechamente a través del acuerdo vigente de patrocinio de la Selección Española de Fútbol.

Esta alianza amplía la presencia de la marca en el ecosistema del fútbol español. Con este paso, Ebro se consolida como un socio estratégico de la RFEF, acompañando tanto a sus selecciones españolas de fútbol como a una de las competiciones de clubes más destacadas del calendario.

Una alianza que va más allá de la Selección

El acuerdo se integra dentro del marco de colaboración institucional entre Ebro y la RFEF. La marca ya es socio patrocinador de la Selección masculina, femenina y Sub-21 hasta 2030, y ahora amplía su presencia a un torneo que reúne cada temporada a una representación de los equipos más relevantes del país y que cada año atrae audiencias masivas dentro y fuera de España.

La edición de 2026 contará con cuatro clubes de primer nivel -FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Athletic Club-. La expectación en torno al torneo es máxima, no solo por el prestigio del título, sino también por el formato, que garantiza concentrar una audiencia millonaria. Para Ebro , asociarse a un evento de estas características supone situarse en un escaparate privilegiado, con una visibilidad que trasciende lo deportivo y alcanza a públicos muy diversos.

La firma del contrato otorga a Ebro la exclusividad mundial en la categoría de “Coche Oficial”, reforzando su posicionamiento en un escenario de máxima exposición y consolidando su apuesta por el deporte como plataforma de visibilidad y conexión con la sociedad.

Ebro formalizando su alianza con las Selecciones Españolas de fútbol / EBRO

El renacimiento industrial de Ebro

La Supercopa se ha consolidado además como un punto de encuentro para instituciones, patrocinadores y agentes relevantes del deporte español. Su capacidad para reunir en un mismo espacio a clubes, directivos, medios de comunicación y aficionados convierte al torneo en una plataforma estratégica para cualquier marca que busque visibilidad, prestigio y conexión con el público.

Este patrocinio se suma al proceso de renacimiento industrial de Ebro, que vive una nueva etapa marcada por la innovación, la sostenibilidad y la producción nacional. Su alianza con la RFEF —tanto en la Selección como ahora en la Supercopa— refuerza ese regreso, conectando pasado, presente y futuro. La marca, que fue un referente de la industria española durante décadas, vuelve ahora con una identidad renovada y con la ambición de recuperar un papel protagonista en el sector.

Una unión que mira al futuro

Con esta alianza, Ebro continúa consolidando su presencia en el deporte español y su compromiso con los valores que representa: esfuerzo, trabajo en equipo y orgullo colectivo.

“Para Ebro , acompañar a la RFEF en una competición tan emblemática como la Supercopa de España es un paso natural en nuestra alianza. Queremos estar presentes en los grandes momentos del fútbol español, y este torneo reúne todo aquello con lo que nos identificamos: pasión, esfuerzo, tradición y futuro. Ser Coche Oficial de la Supercopa 2026 nos permite acercar aún más nuestra marca a los aficionados y reforzar nuestro compromiso con el deporte y con el país. Estamos muy orgullosos de formar parte de esta edición y de seguir creciendo junto a la Federación”, comenta Pedro Calef, CEO de Ebro.