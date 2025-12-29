¿Has comprado ya la baliza V16 conectada? Estos cuatro modelos ya no están homologados por la DGT

Todavía no han comenzado a utilizarse, y la Dirección General de Tráfico ya ha retirado la homologación a cuatro modelos de balizas V16 conectadas, en un acción que añade si cabe más polémica a todo lo que rodea a este dispositivo. Estas balizas, que hasta ahora figuraban como certificadas, han pasado a formar parte del grupo de “certificados con vigencia finalizada”, afectando a todos los conductores que ya las habían adquirido.

¿Cuáles son las balizas V16 retiradas?

Según el listado actualizado, los dispositivos que pierden la homologación son los siguientes:

Don Feliz V16IoT , certificado PC24020028 , fabricado por Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic .

, certificado , fabricado por . The Boutique For Your Car V16IoT , certificado PC25020290 , del mismo fabricante.

, certificado , del mismo fabricante. Ikrea V16IoT , certificado PC25060006 , también de Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic .

, certificado , también de . Call SOS, modelo XL-HZ-001-VC, con certificado 2024060583G1, distribuido por la empresa española Ditraimon S.L.

Los tres primeros son del mismo fabricante, mientras que el cuarto lo comercializa una empresa nacional.

¿Por qué ya no valen estas balizas V16?

La DGT no ha dicho exactamente los motivos concretos por los que han retirado estos cuatro modelos. Sin embargo, todo parece indicar que responde a uno o varios de estos motivos:

Problemas técnicos detectados en los ensayos, como una intensidad lumínica insuficiente o falta de resistencia al agua .

detectados en los ensayos, como una o . Fallos de conectividad con la plataforma DGT 3.0 .

con la plataforma . Inconvenientes administrativos.

¿Qué pasa si tengo una de estas balizas?

El anuncio de la DGT no significa que estos dispositivos dejen de ser válidos de forma inmediata, ni que los usuarios estén obligados a desecharlos. Lo que cambia es su situación legal de cara a la venta: ya no pueden comercializarse como balizas homologadas para el nuevo sistema de señalización de emergencia.

Podrán seguir utilizándose siempre que se hayan comprado cuando contaban con el certificado en vigor. La DGT ha confirmado que estos dispositivos mantienen su validez para el usuario particular hasta su vida útil estimada, que en la mayoría de los casos se sitúa en el año 2038. Por tanto, si un conductor tiene una de estas balizas en su coche, no corre ningún riesgo de sanción ni de invalidez en caso de accidente o avería.

Baliza V16 de emergencia para vehículos, a 21 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La baliza V16 conectada será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías o situaciones de emergencia en carretera, en sustitución de los triángulos de emergencia tradicionales. Este dispositivo debe guardarse en la guantera y, en caso de necesidad, el conductor puede activarlo y colocarlo en el punto más alto y visible del vehículo sin salir de este, aumentando así la seguridad. 22 NOVIEMBRE 2025 BALIZAV16;DGT;TRÁFICO;AUTOMÓVIL;VEHÍCULO Eduardo Parra / Europa Press 21/11/2025. Eduardo Parra / Eduardo Parra / Europa Press

Aunque si el dispositivo fue adquirido hace poco y todavía está en periodo de cambio o devolución, es mejor hacerlo por uno con certificación activa.

Otra medida razonable es revisar el código de homologación que debe estar grabado en la tulipa o carcasa del dispositivo. Ese número debe coincidir con los certificados válidos recogidos en el listado oficial de la DGT. Si no figura, o no aparece en el listado actual, el dispositivo dejará de ser legal a partir de 2026, cuando entre en vigor la normativa definitiva.

Cabe recordar que, a partir del 1 de enero de 2026, solo se permitirá el uso de balizas V16 conectadas y geolocalizadas. Los clásicos triángulos dejarán de ser válidos utilizados por sí mismos, y los dispositivos de señalización deberán estar en contacto directo con la DGT a través de su plataforma digital.