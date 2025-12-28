Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Revisión del anticongelante y del líquido de frenos, clave para evitar problemas en invierno

Aunque en invierno la atención se dirija a la batería y a los neumáticos, estos dos líquidos también juegan un papel esencial

Líquido anticongelante o refrigerante en el vaso de expansión

Líquido anticongelante o refrigerante en el vaso de expansión / Edgar Vivó

Zaragoza
Con el invierno ya estrenado y los viajes por las fechas señaladas de las fiestas en auge, toca más que nunca revisar el coche antes de salir a la carretera.

Primero, porque el frío y las precipitaciones de estos días afectan a la seguridad vial y segundo, porque la bajada de las temperaturas también puede influir en el comportamiento de ciertos elements del coche. Aunque todo el mundo piensa en los neumáticos y en la batería, hay dos líquidos que es primordial revisar en invierno.

Importancia del anticongelante en invierno

El anticongelante mantiene el motor a la temperatura adecuada y evita que el agua del circuito se congele, protegiendo componentes como el radiador y el bloque del motor. Además, previene la corrosión interna y asegura un rendimiento óptimo en condiciones de frío.

Realizar una revisión del anticongelante coche antes de los meses fríos es un paso clave del mantenimiento en invierno, asegurando que los niveles sean correctos y que la concentración del líquido cumpla las especificaciones del fabricante.

Importancia del líquido de frenos

El líquido de frenos permite que la fuerza del pedal llegue a las pastillas, asegurando la capacidad de detener el vehículo. En invierno, las condiciones de la carretera —hielo, agua o sal— exigen que el sistema de frenado funcione correctamente.

Un líquido deteriorado o con exceso de humedad reduce la eficacia de frenada. Por eso, el cambio líquido frenos según el kilometraje o el tiempo recomendado por el fabricante es imprescindible, también en invierno.

Una correcta revisión del anticongelante del coche y un sistema de frenos en buen estado no solo evitan daños mecánicos, sino que también reducen el riesgo de accidentes en condiciones de frío extremo. Estas revisiones preventivas forman parte de un mantenimiento responsable y contribuyen a viajes más seguros y fiables.

Consejos

Algunos consejos para evitar los problemas relacionados con la falta de líquido de frenos o de anticongelante que dan los expertos son:

  • Verificar niveles y concentración del anticongelante antes del invierno.
  • Sustituir el líquido de frenos cada dos años o según el kilometraje indicado.
  • Revisar mangueras, conexiones y depósitos de ambos sistemas para detectar fugas o desgaste.
  • Programar la revisión en un taller autorizado si no se dispone de herramientas para comprobar los niveles y la concentración de líquidos.

