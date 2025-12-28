Mantenimiento
Revisión del anticongelante y del líquido de frenos, clave para evitar problemas en invierno
Aunque en invierno la atención se dirija a la batería y a los neumáticos, estos dos líquidos también juegan un papel esencial
Con el invierno ya estrenado y los viajes por las fechas señaladas de las fiestas en auge, toca más que nunca revisar el coche antes de salir a la carretera.
Primero, porque el frío y las precipitaciones de estos días afectan a la seguridad vial y segundo, porque la bajada de las temperaturas también puede influir en el comportamiento de ciertos elements del coche. Aunque todo el mundo piensa en los neumáticos y en la batería, hay dos líquidos que es primordial revisar en invierno.
Importancia del anticongelante en invierno
El anticongelante mantiene el motor a la temperatura adecuada y evita que el agua del circuito se congele, protegiendo componentes como el radiador y el bloque del motor. Además, previene la corrosión interna y asegura un rendimiento óptimo en condiciones de frío.
Realizar una revisión del anticongelante coche antes de los meses fríos es un paso clave del mantenimiento en invierno, asegurando que los niveles sean correctos y que la concentración del líquido cumpla las especificaciones del fabricante.
Importancia del líquido de frenos
El líquido de frenos permite que la fuerza del pedal llegue a las pastillas, asegurando la capacidad de detener el vehículo. En invierno, las condiciones de la carretera —hielo, agua o sal— exigen que el sistema de frenado funcione correctamente.
Un líquido deteriorado o con exceso de humedad reduce la eficacia de frenada. Por eso, el cambio líquido frenos según el kilometraje o el tiempo recomendado por el fabricante es imprescindible, también en invierno.
Una correcta revisión del anticongelante del coche y un sistema de frenos en buen estado no solo evitan daños mecánicos, sino que también reducen el riesgo de accidentes en condiciones de frío extremo. Estas revisiones preventivas forman parte de un mantenimiento responsable y contribuyen a viajes más seguros y fiables.
Consejos
Algunos consejos para evitar los problemas relacionados con la falta de líquido de frenos o de anticongelante que dan los expertos son:
- Verificar niveles y concentración del anticongelante antes del invierno.
- Sustituir el líquido de frenos cada dos años o según el kilometraje indicado.
- Revisar mangueras, conexiones y depósitos de ambos sistemas para detectar fugas o desgaste.
- Programar la revisión en un taller autorizado si no se dispone de herramientas para comprobar los niveles y la concentración de líquidos.
- Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
- Una empresa contrata a un detective para pillar a una empleada de baja… y acaba condenada: despido nulo y 7.501 euros de indemnización
- The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
- Desaparecida una familia española al naufragar un barco en Indonesia: Última hora en directo
- Un reportero de TV3 sufre una conexión en directo accidentada en el 'Telenotícies' por el temporal
- Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
- Una línea de más de 500 kilómetros de lluvia conecta Catalunya y Cerdeña