Porsche recupera tapicerías históricas para sus vehículos actuales

Porsche ha reeditado sus tejidos Pasha, tartán y Pepita, lo que significa que los interiores de muchos deportivos históricos y más recientes -desde el 356 hasta el 911- pueden volver a lucir con ese toque original de la marca bávara. Las telas están de nuevo disponibles para pedidos en los Centros Porsche o a través de la tienda online de Porsche.

El diseño es un componente fundamental de la leyenda Porsche, no solo en el exterior, sino también en el interior. Los tejidos que definen el estilo, como Pepita, y los estampados legendarios, como Pasha, tartán o las rayas diplomáticas, han alcanzado un estatus de culto. Ahora, estos patrones icónicos vuelven a estar disponibles en una gama de diferentes colores.

Porsche ha reeditado sus tejidos Pasha, tartán y Pepita / Porsche

Nueva edición con la calidad original

Con los tejidos Porsche, el interior puede restaurarse a su estado original, independientemente de si la renovación es necesaria debido al desgaste o porque se haya instalado un interior históricamente incorrecto. El certificado técnico para vehículos Porsche clásicos sirve como referencia para las especificaciones originales.

Como recambios originales Porsche, los nuevos “antiguos” tejidos cumplen los exigentes estándares de calidad del fabricante de automóviles deportivos. Esto se aplica tanto al tacto y la durabilidad como a la precisión de los patrones y las combinaciones de colores, con frecuencia extremadamente complicados.

Porsche ha reeditado sus tejidos Pasha, tartán y Pepita / Porsche

“A menudo, el restaurador solo tiene que retapizar el asiento del conductor. En estos casos, nuestro objetivo es garantizar que siga combinando con el asiento del acompañante, que normalmente seguirá teniendo su tapizado de serie”, explica el Director de Producto Lukas Werginz.

Además, los tejidos recién fabricados se someten a una serie de pruebas, por ejemplo, de resistencia al fuego, conservación del color, resistencia a la luz y a la abrasión. Esto los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones, como fundas de asientos o paneles laterales. Están disponibles en tamaño de 1,5 por 2 metros.

Investigación exhaustiva en el archivo de la empresa y otras fuentes

La principal fuente de información para estas nuevas ediciones ha sido el archivo de la compañía. Con fines ilustrativos, Porsche también ha adquirido artículos de inventario poco comunes. Por ejemplo, en Estados Unidos, los expertos encontraron un asiento de 911 sin usar. Tapizado en tartán verde en 1975, este asiento nunca llegó a montarse.

Porsche ha reeditado sus tejidos Pasha, tartán y Pepita / Porsche

Pepita, Pasha y tartán: los famosos estampados de los asientos de Porsche

A partir de 1963, Pepita estuvo disponible como opción para los asientos del Porsche 356 y, dos años más tarde, también para el modelo 911 F. Pepita consiste en cuadros conectados entre sí por rayas diagonales. El nombre del estampado proviene del nombre artístico de la bailarina española del siglo XIX Josefa Durán y Ortega, que era “Pepita de Oliva”. Christian Dior lo hizo famoso cuando, en 1947, presentó sus diseños y utilizó Pepita para la colección femenina.

Los tejidos tartán simbolizan la tradición y la artesanía, el sentido de pertenencia y la confianza en uno mismo. En 1974, Porsche ofreció tres tartanes en exclusiva en la lista de equipamiento del 911 Turbo. No fue hasta el año modelo 1976 cuando también se ofrecieron en el 911. Los tartanes se caracterizan por su patrón de cuadros, que se crea durante el proceso de tejido utilizando hilos de diferentes colores. En el Salón Internacional del Automóvil (IAA) de Fráncfort en 1973, Porsche presentó un estudio de un 911 RSR Turbo con los centros de los asientos y los paneles laterales en tartán Black Watch. Un año más tarde, Louise Piëch recibió su 911 Turbo Nº 1 plateado, que tenía un interior de cuero rojo con tartán McLaughlan en las secciones centrales de los asientos.

Porsche ha reeditado sus tejidos Pasha, tartán y Pepita / Porsche

Inspirado en las banderas a cuadros, el diseño Pasha rinde homenaje al mundo de la competición automovilística. Presentado al público en un 928 de 1977, en el sur de Francia, y también disponible en los modelos 911, 924 y 944 hasta mediados de la década de 1980, este patrón vibrante y alegre se convirtió en uno de los diseños interiores más característicos de Porsche. El nombre “Pasha” pretendía evocar imágenes de sultanes otomanos (pachás) recostados sobre cómodos cojines de seda y terciopelo.

Hace ya cinco décadas, el equipo de diseño formado por Anatole Lapine y Vlasta Hatter desarrolló el patrón basándose en el legendario póster de Erich Strenger. Unos rectángulos de diferentes tamaños, ingeniosamente dispuestos, creaban una sensación de movimiento en el patrón, una traducción visual del dinamismo y la elegancia que siempre han distinguido a Porsche. Con el 911 Spirit 70, Porsche ha contribuido a que este material vuelva a utilizarse por primera vez en un vehículo nuevo.