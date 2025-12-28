Kia EV3, el SUV eléctrico que ha conquistado al mercado y a los lectores

Desde su lanzamiento a finales de 2024, el Kia EV3 se ha colocado como una de las opciones favoritas de aquellos que buscan un coche eléctrico con sentido. Ahora, a cerca de un año de su lanzamiento, se ha hecho con el título Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica.

El Kia EV3 empezó su carrera de éxito liderando las ventas del mercado de los eléctricos en enero con 417 matriculaciones y manteniendo una tendencia positiva constante. En el pasado mes de noviembre, el Kia EV3 registró 455 matriculaciones, situándose en la tercera posición del ranking de coches eléctricos en España, a apenas tres unidades del segundo puesto.

Kia EV3 / Kia

Con 5.162 unidades vendidas hasta noviembre de 2025 y una cuota de mercado del 5,92%, el EV3 se consolida como uno de los eléctricos más demandados del país, todo gracias a una receta sencilla y eficaz.

Equipamiento superior

El Kia EV3 combina tecnologías propias de sus hermanos mayores, como el EV9, con un precio ajustado y una propuesta pensada para un uso cotidiano real. Su diseño exterior apuesta por una estética moderna, alineada con el nuevo lenguaje visual de Kia, mientras que en el interior el EV3 prioriza la comodidad, la funcionalidad y el aprovechamiento del espacio. Destaca su maletero de 460 litros y soluciones como enchufes y conectores repartidos por todo el interior.

Kia EV3 / Kia

En el apartado de las prestaciones, el Kia EV3 destaca por sus cifras de autonomía. Está disponible con baterías de 58,3 kWh y 81,4 kWh, esta última con una autonomía de hasta 605 kilómetros en ciclo combinado, que puede superar los 700 kilómetros en uso urbano. La carga rápida permite pasar del 10 al 80 % en solo 31 minutos.

Todas las versiones comparten una motorización de 150 kW (204 CV), suficiente para ofrecer una conducción ágil y confortable, apoyada además por un completo paquete de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y actualizaciones remotas OTA, que mantienen el vehículo siempre actualizado.

Conectividad

Por último, el Kia EV3 es referente en conectividad. Su pantalla panorámica de casi 30 pulgadas integra dos pantallas de 12,3 pulgadas y un panel central de 5 para la climatización, ofreciendo una interfaz clara, intuitiva y orientada al uso diario. Incluye un planificador de rutas avanzado que sugiere puntos de recarga durante el trayecto y una fila de pulsadores físicos que facilita el acceso rápido a funciones clave.

Kia EV3 / Kia

Gracias a Kia Connect, el usuario puede controlar de forma remota múltiples funciones del vehículo desde su smartphone. El sistema se completa con servicios de entretenimiento en streaming, como YouTube o Netflix, para cuando el vehículo está parado, y con un sistema de audio Harman Kardon. No falta un asistente de voz con inteligencia artificial generativa.

La gama del Kia EV3 incluye las versiones Air y Earth, con ambas opciones de batería, y los acabados Earth Pack Comfort y GT-Line, estos últimos con la batería de 81,4 kWh. Con descuentos y ayudas, los precios, con descuentos y ayudas, parten de alrededor de 22.000 euros y alcanzan los 34.860 euros en el caso del GT-Line.