¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Mucho cuidado con el timo del cuentakilómetros

El mercado de coches de ocasión sigue siendo una de las primeras opciones entre los españoles a la hora de comprar un vehículo. En el primer semestre de 2025 se registró un ascenso del 4,7% en las ventas, y el mercado de coches de ocasión sigue en alza.

Si te vas a comprar un coche de segunda mano, debes prestar atención para que no te estafen. Uno de los fraudes más comunes en los vehículos usados es la manipulación del cuentakilómetros. Según datos, el 8,5% de los vehículos inspeccionados en 2024 presentaban signos de kilometraje trucado, una práctica que altera por completo el valor y la seguridad del coche. Para que no te estafen, te enseñamos a cómo saber si el cuentakilómetros está trucado.

Cuentakilómetros de un coche / Freepik

¿Cómo puedes evitar las estafas?

Antes de comprar, la DGT recomienda que revises unos puntos clave del coche: Neumáticos, carrocería, puertas, dirección, cinturones, frenos, luces y cristales. Además, la Policía Nacional te da estos consejos para evitar que te estafen cuando vayas a comprar un coche usado:

Desconfiar de unos precios demasiado bajos: Lo mejor es fijarse en algún precio medio para un mismo modelo, del mismo año y con kilómetros similares.

No adelantar dinero: Sobre todo, por internet, y aunque sea una pequeña cantidad a modo de señal, como 200 o 300 euros. Eso es lo que estafarán, porque luego desaparecerán con el dinero.

Verificar la identidad del vendedor: No vale con recibir el DNI. Puede ser falso. Y tampoco se debe enviar nunca por internet o por WhatsApp ningún tipo de documento personal, como el carné de identidad o permiso de conducir.

Comprobar antecedentes del vehículo y cargas, solicitando la matrícula al vendedor para pedir un informe a la DGT o a otras empresas privadas.

Revisar coche / Freepik

¿Cómo sabes si el cuentakilómetros está trucado?

El porcentaje de vehículos con el kilometraje alterado en el mercado español de coches usados es del 10,6%, una cifra inferior a la media de la UE (15,2%). También está por debajo de la de otros países de Europa Occidental, como Francia o Italia. Aun así, conviene extremar las precauciones para evitar posibles estafas.

Trucar el cuentakilómetros es un timo bastante habitual y una operación muy rentable, ya que aumenta el valor del vehículo. Para comprobar que el kilometraje del vehículo es el real hay varios métodos.

Cuadro de instrumentos de un coche / Freepik

Lo primero que debes hacer es revisar la documentación. Y uno de los documentos más fiables para comprobarlo es el papel que entregan en la ITV. Ahí podrás ver si existe una correlación lógica entre el tiempo transcurrido y los kilómetros realizados.

Lo más fiable es solicitar un informe del vehículo en cuestión a la DGT, que ofrece siete informes diferentes a los ciudadanos: reducido, completo, de datos técnicos, de cargas, de vehículos a nombre del interesado, de vehículos sin matricular y de titularidad de vehículos.

También es aconsejable revisar ciertos elementos mecánicos del coche, como el motor, y si hay óxido en ciertas partes y soportes del vehículo, lo que podría sugerir un kilometraje muy superior al indicado.

En el interior, un coche con 20.000 o 30.000 kilómetros en el odómetro no puede tener los asientos desgastados, ni los pedales sin dibujo o el volante descascarillado. Por eso, es muy recomendable mirar posibles desgastes en piezas que se usan, pisan o tocan habitualmente en la conducción, como además la palanca de intermitentes, los mandos de las luces o el pomo de la palanca de cambios, si se trata de una caja manual.