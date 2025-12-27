Consejos
Así es cómo debes rellenar un parte amistoso si tienes un accidente
Si has tenido un percance en la carretera, te enseñamos los pasos que debes seguir para rellenar este documento
Rubén Burillo
Estamos en Navidad y la DGT prevé 22,4 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Con tanto viaje, puede haber algún accidente. Si es así, te enseñamos a cómo debes rellenar un parte amistoso.
Es algo común darse pequeños golpes, sobre todo cuando se aparca, con otros vehículos, pero lo legítimo en estos casos es dejar una nota al conductor para que se ponga en contacto contigo o directamente hacer un parte amistoso de accidente, aunque no sea grave. Si no sabes cómo se rellena, te lo contamos a continuación.
¿Cómo rellenar un parte amistoso en caso de accidente?
Si has tenido un accidente o un pequeño golpe con otro vehículo, lo más normal es que los nervios te jueguen una mala pasada y no sepas cómo actuar, qué hacer con tu coche o incluso qué decirle al otro conductor o a los Agentes de Tráfico si acuden al lugar del incidente. Independientemente de si el percance ha sido en una carretera que se encuentra fuera de poblado o no, lo que debes hacer es lo siguiente:
Lo primero de todo es mantener la calma, ya que es normal que se puedan perder los nervios a causa de un accidente. El parte amistoso recoge los datos de las partes involucradas, los del vehículo y los seguros de sus poseedores, así como los daños ocasionados.
El parte amistoso en caso de accidente lo tienes que rellenar con letra clara y preferiblemente en mayúsculas con la mayor información posible para esclarecer los hechos. Aquí puedes descargarlo, y estas son las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de rellenarlo:
Recuerda que debes informar a la aseguradora en los 7 días posteriores al hecho. Si consideras que no eres responsable del hecho y la culpa debe recaer sobre el otro conductor tienes un plazo de 6 meses para establecer la denuncia penal.
Si no hay entendimiento entre las dos partes lo mejor es llamar a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Los agentes desplazados hasta el lugar del accidente serán quienes determinarán las causas del siniestro y elaborarán el “atestado”.
Si el otro conductor se niega a colaborar o se da a la fuga, se recomienda tomar nota de los datos que puedan servir para identificarlo, como el número de matrícula.
- Una empresa contrata a un detective para pillar a una empleada de baja… y acaba condenada: despido nulo y 7.501 euros de indemnización
- Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
- La mala alimentación y el estrés por el dinero, los principales factores de la aceleración del envejecimiento
- ¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Sant Esteve en Barcelona y el resto de Catalunya?
- Los Morancos felicitan la Navidad desde su despacho de cancelación de deudas: 'Ya hemos exonerado casi 23 millones
- Premiados del Gordo descubren que faltan 4 millones: vendieron más participaciones de las que tocaban
- Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia
- Noelia, propietaria de una pastelería: 'Nunca tengáis miedo de dar unos pasos para atrás, porque a veces es la mejor opción que podéis tomar