Así es cómo debes rellenar un parte amistoso si tienes un accidente

Si has tenido un percance en la carretera, te enseñamos los pasos que debes seguir para rellenar este documento

Rubén Burillo

Estamos en Navidad y la DGT prevé 22,4 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Con tanto viaje, puede haber algún accidente. Si es así, te enseñamos a cómo debes rellenar un parte amistoso.

Es algo común darse pequeños golpes, sobre todo cuando se aparca, con otros vehículos, pero lo legítimo en estos casos es dejar una nota al conductor para que se ponga en contacto contigo o directamente hacer un parte amistoso de accidente, aunque no sea grave. Si no sabes cómo se rellena, te lo contamos a continuación.

Accidente de tráfico

Accidente de tráfico / Freepik

¿Cómo rellenar un parte amistoso en caso de accidente?

Si has tenido un accidente o un pequeño golpe con otro vehículo, lo más normal es que los nervios te jueguen una mala pasada y no sepas cómo actuar, qué hacer con tu coche o incluso qué decirle al otro conductor o a los Agentes de Tráfico si acuden al lugar del incidente. Independientemente de si el percance ha sido en una carretera que se encuentra fuera de poblado o no, lo que debes hacer es lo siguiente:

Lo primero de todo es mantener la calma, ya que es normal que se puedan perder los nervios a causa de un accidente. El parte amistoso recoge los datos de las partes involucradas, los del vehículo y los seguros de sus poseedores, así como los daños ocasionados.

Rellenar un parte amistoso si tienes un accidente

Rellenar un parte amistoso si tienes un accidente / Freepik

El parte amistoso en caso de accidente lo tienes que rellenar con letra clara y preferiblemente en mayúsculas con la mayor información posible para esclarecer los hechos. Aquí puedes descargarlo, y estas son las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de rellenarlo:

Recuerda que debes informar a la aseguradora en los 7 días posteriores al hecho. Si consideras que no eres responsable del hecho y la culpa debe recaer sobre el otro conductor tienes un plazo de 6 meses para establecer la denuncia penal.

Si no hay entendimiento entre las dos partes lo mejor es llamar a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Los agentes desplazados hasta el lugar del accidente serán quienes determinarán las causas del siniestro y elaborarán el “atestado”.

Si el otro conductor se niega a colaborar o se da a la fuga, se recomienda tomar nota de los datos que puedan servir para identificarlo, como el número de matrícula.

