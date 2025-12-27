Opinión: Un 2026 lleno de nuevas oportunidades y viejos fantasmas

Con el 2026 arrancado y con un final de 2025 lleno de cambios de dirección, lo que nos queda por delante no tiene otra definición que APASIONANTE. El sector de la automoción afronta este 2026 con más curvas que rectas, y con más voltios que nunca.

En el peregrinaje hacia la electrificación cerramos el 2025 con una prórroga en tema de emisiones, algo que ya hacía tiempo que se venía barruntando ,y que no ha sido hasta que Alemania dio un puñetazo encima de la mesa de la Unión Europea (o que Pedro Sánchez se manifestara en el sentido contrario) que los políticos (esos seres que deciden muchas veces sin tener ni idea de la realidad) han apostado por ampliar la vida a los motores de combustión.

Es ya un tema recurrente, en efecto, y me da que aún tiene muchísimo recorrido. Vaticino nuevos cambios de rumbo conforme se acerque ese 2035 fatídico. Y no serán los únicos.

El nuevo Renault Twingo llegará al mercado a principios de 2026 y su precio estará por debajo de los 20.000 euros (sin ayudas). / Renault

Con todo ello, habrá un buen elenco de nuevos directivos que deberán afinar sus flautas para tocar una buena melodía para los fabricantes tradicionales. En 2025 asistimos a la defenestración definitiva de Carlos Tavares en Stellanis, sustituido por Antonio Filosa, al ‘sirena y puerta’ de Wayne Griffiths en Seat, al que sustituyó tras seis meses a prueba Markus Haupt, a la caída de Makoto Uchida en Nissan, con la llegada de José Espinosa, y a la más sonada de todas: el adiós de Luca de Meo. Buscando nuevos horizontes, el italiano se fue al mundo del lujo, los bolsos y los relojes, dejando al Grupo Renault en manos de un técnico, listo de los muy listos procedente de la Ecole des Mines de Paris francesa, François Provost. Todos estos nuevos ‘jefes’ del sector pondrá seguramente el excel por delante y, tal vez, asistamos a una ralentización de la creatividad. O no.

Lepas L8 / Chery

El otro punto recurrente con el que trabajaremos este año es el de las marcas chinas. Con prisa y sin pausa siguen llegando a nuestras costas, y lo hacen con una hoja de ruta muy clara: la conquista. Ya no cuela eso que decían que venían para aprender de nosotros. Y lo cierto es que no lo hacen mal, nada mal. Cuando menos han obligado a los fabricantes tradicionales a sacar todo el arsenal tecnológico que tenían en sus armarios para tratar de hacerles frente. Sí, la competencia es sana, muy sana.

Denza Z9 GT / Denza

Y es que un día, hablando con uno de los grandes sabios del sector me confesó que en sus primeros viajes a China «vi pasar la muerte por delante». No era un accidente de avión, ni de coche. Era la realidad de lo que se estaba haciendo allí. Razón no le ha faltado. Muerte no (para algunos), pero casi. Veremos lo que acaba sucediendo este año, pero creo que seguiremos hablando un mucho de la realidad de las marcas chinas y sus buenos productos. Ahí estará la entrada de nuevos contendientes, con marcas como Lepas o Exlantix, del Grupo Chery, Denza de BYD y otros muchos. Van a dar mucho juego y mucha guerra.

Nuevo Volkswagen ID Polo / Volkswagen

Como también van a darle vidilla al 2026 los nuevos ‘salvadores’ de la apuesta eléctrica europea, los compactos del Grupo Volkswagen con los cuatro modelos que se fabricarán en España, empezando por el flamante Cupra Raval, un modelo que deberá catapultar la electrificación final de la planta de Seat en Martorell. Le seguirá el Volkswagen ID. Polo, y los Volkswagen ID. Cross y Skoda Epiq. También llegará el turno del nuevo Twingo de Renault, desarrollado en China y fabricado en Europa. Serán modelos que deberán dar aire a las marcas tradicionales en esta batalla.

Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra / FERRAN NADEU

¿Y Trump? Pues no se sabe, como siempre. Sus políticas arancelarias parecen estables, pero solo lo parecen, el sector ha tenido que replegarse y reinventarse. Y si no que se lo pregunten al CEO de Hyundai, el español José Muñoz, que ha ido más veces a la Casa Blanca que al parque del Retiro. Mientras, por aquí, viviremos un interesante ‘road-show’ del Gobierno por las autonomías para tratar de convencer a todo el mundo del Plan Auto 2030 y sus bondades. Falta nos hace que funcione para modernizar el parque. Como también el avance en los puntos de recarga, pero eso siempre estará ahí, en pendiente.