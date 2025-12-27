Un año interesante
Opinión: Un 2026 lleno de nuevas oportunidades y viejos fantasmas
Será un año recurrente. China, Trump y aranceles, Plan Auto, Comisión Europea, puntos de recarga, repetirán
Con el 2026 arrancado y con un final de 2025 lleno de cambios de dirección, lo que nos queda por delante no tiene otra definición que APASIONANTE. El sector de la automoción afronta este 2026 con más curvas que rectas, y con más voltios que nunca.
En el peregrinaje hacia la electrificación cerramos el 2025 con una prórroga en tema de emisiones, algo que ya hacía tiempo que se venía barruntando ,y que no ha sido hasta que Alemania dio un puñetazo encima de la mesa de la Unión Europea (o que Pedro Sánchez se manifestara en el sentido contrario) que los políticos (esos seres que deciden muchas veces sin tener ni idea de la realidad) han apostado por ampliar la vida a los motores de combustión.
Es ya un tema recurrente, en efecto, y me da que aún tiene muchísimo recorrido. Vaticino nuevos cambios de rumbo conforme se acerque ese 2035 fatídico. Y no serán los únicos.
Con todo ello, habrá un buen elenco de nuevos directivos que deberán afinar sus flautas para tocar una buena melodía para los fabricantes tradicionales. En 2025 asistimos a la defenestración definitiva de Carlos Tavares en Stellanis, sustituido por Antonio Filosa, al ‘sirena y puerta’ de Wayne Griffiths en Seat, al que sustituyó tras seis meses a prueba Markus Haupt, a la caída de Makoto Uchida en Nissan, con la llegada de José Espinosa, y a la más sonada de todas: el adiós de Luca de Meo. Buscando nuevos horizontes, el italiano se fue al mundo del lujo, los bolsos y los relojes, dejando al Grupo Renault en manos de un técnico, listo de los muy listos procedente de la Ecole des Mines de Paris francesa, François Provost. Todos estos nuevos ‘jefes’ del sector pondrá seguramente el excel por delante y, tal vez, asistamos a una ralentización de la creatividad. O no.
El otro punto recurrente con el que trabajaremos este año es el de las marcas chinas. Con prisa y sin pausa siguen llegando a nuestras costas, y lo hacen con una hoja de ruta muy clara: la conquista. Ya no cuela eso que decían que venían para aprender de nosotros. Y lo cierto es que no lo hacen mal, nada mal. Cuando menos han obligado a los fabricantes tradicionales a sacar todo el arsenal tecnológico que tenían en sus armarios para tratar de hacerles frente. Sí, la competencia es sana, muy sana.
Y es que un día, hablando con uno de los grandes sabios del sector me confesó que en sus primeros viajes a China «vi pasar la muerte por delante». No era un accidente de avión, ni de coche. Era la realidad de lo que se estaba haciendo allí. Razón no le ha faltado. Muerte no (para algunos), pero casi. Veremos lo que acaba sucediendo este año, pero creo que seguiremos hablando un mucho de la realidad de las marcas chinas y sus buenos productos. Ahí estará la entrada de nuevos contendientes, con marcas como Lepas o Exlantix, del Grupo Chery, Denza de BYD y otros muchos. Van a dar mucho juego y mucha guerra.
Como también van a darle vidilla al 2026 los nuevos ‘salvadores’ de la apuesta eléctrica europea, los compactos del Grupo Volkswagen con los cuatro modelos que se fabricarán en España, empezando por el flamante Cupra Raval, un modelo que deberá catapultar la electrificación final de la planta de Seat en Martorell. Le seguirá el Volkswagen ID. Polo, y los Volkswagen ID. Cross y Skoda Epiq. También llegará el turno del nuevo Twingo de Renault, desarrollado en China y fabricado en Europa. Serán modelos que deberán dar aire a las marcas tradicionales en esta batalla.
¿Y Trump? Pues no se sabe, como siempre. Sus políticas arancelarias parecen estables, pero solo lo parecen, el sector ha tenido que replegarse y reinventarse. Y si no que se lo pregunten al CEO de Hyundai, el español José Muñoz, que ha ido más veces a la Casa Blanca que al parque del Retiro. Mientras, por aquí, viviremos un interesante ‘road-show’ del Gobierno por las autonomías para tratar de convencer a todo el mundo del Plan Auto 2030 y sus bondades. Falta nos hace que funcione para modernizar el parque. Como también el avance en los puntos de recarga, pero eso siempre estará ahí, en pendiente.
- Una empresa contrata a un detective para pillar a una empleada de baja… y acaba condenada: despido nulo y 7.501 euros de indemnización
- Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
- La mala alimentación y el estrés por el dinero, los principales factores de la aceleración del envejecimiento
- ¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Sant Esteve en Barcelona y el resto de Catalunya?
- Los Morancos felicitan la Navidad desde su despacho de cancelación de deudas: 'Ya hemos exonerado casi 23 millones
- Premiados del Gordo descubren que faltan 4 millones: vendieron más participaciones de las que tocaban
- Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia
- Noelia, propietaria de una pastelería: 'Nunca tengáis miedo de dar unos pasos para atrás, porque a veces es la mejor opción que podéis tomar