Honda vuelve a romper moldes con una tecnología que promete transformar la experiencia al manillar: el E-Clutch, su sistema de embrague electrónico que si se desea prescinde del accionamiento de la maneta izquierda sin renunciar al cambio manual. En 2026, esta innovación estará disponible por primera vez como opción en cinco modelos emblemáticos: XL750 Transalp, CB750 Hornet, NX500, CBR500R y la nueva CB500 Hornet, marcando un punto de inflexión en la manera de conducir motos con marchas.

Este sistema automatizado permite cambiar de marcha de forma más fluida y sin esfuerzo, manteniendo el control y la conexión con la máquina que tanto aprecian los motoristas más puristas. La diferencia es que ahora, subir o bajar marchas será tan fácil como accionar la palanca con el pie, sin necesidad de accionar un embrague convencional. Es la evolución natural entre el cambio tradicional y el cambio automático, y Honda quiere que sea tan natural que apenas se note… aunque una vez lo pruebas, es difícil volver atrás.

Honda E-Clutch: la revolución invisible del cambio / Honda

¿Qué es exactamente el Honda E-Clutch?

El Honda E-Clutch es un embrague electrónico que actúa automáticamente cada vez que el conductor sube o baja una marcha, tanto al arrancar como al detenerse, y lo hace sin necesidad de tocar ninguna maneta. La gran diferencia con un cambio automático o un sistema DCT es que el conductor sigue teniendo el control total del cambio de marchas, simplemente no tiene que preocuparse por accionar el embrague. De hecho, Honda lo presenta como un sistema “invisible”, que interviene solo cuando es necesario y desaparece cuando no hace falta.

Es decir, se puede utilizar como un cambio tradicional si así se desea: la maneta del embrague sigue presente y operativa, permitiendo accionar el sistema de forma convencional en cualquier momento. Un enfoque inteligente que respeta los hábitos de conducción del usuario, facilitando la transición tecnológica sin imponerla.

Honda NX500 / Honda

Una tecnología pensada para todos

Lo interesante del sistema es que no está orientado exclusivamente a motoristas noveles, sino que busca facilitar la conducción sin quitar personalidad a la moto. En un entorno urbano, el E-Clutch reduce el esfuerzo en cada semáforo, en cada retención, permitiendo una conducción más relajada. En carretera o en conducción deportiva, su capacidad de cambiar marcha con rapidez y precisión evita errores y mejora la eficiencia.

El sistema también previene calados involuntarios, lo que aporta un extra de seguridad en maniobras lentas o inesperadas. No es un gadget ni un asistente: es una pieza fundamental que actúa en silencio, pero siempre a favor del conductor.

Integración en modelos clave

La decisión de incorporar el E-Clutch en modelos tan relevantes como la XL750 Transalp y la CB750 Hornet no es casual. Honda ha elegido plataformas muy populares para demostrar la versatilidad del sistema: desde las trail y naked medias hasta las sport de acceso como la CBR500R, y sin olvidar a las nuevas generaciones NX500 y CB500 Hornet, todas ellas compatibles con el carné A2.

Con ello, Honda no solo mejora la accesibilidad a sus modelos más vendidos, sino que abre la puerta a una conducción más inclusiva, sin barreras técnicas. Porque el E-Clutch no es solo una solución técnica: es una invitación a conducir de forma más intuitiva.

Honda CB500 Hornet / Honda

Cómo funciona: precisión electrónica, sensibilidad mecánica

Técnicamente, el sistema se basa en una unidad electrónica que monitoriza constantemente la posición del acelerador, la velocidad, la marcha engranada y otros parámetros para accionar el embrague con total precisión. Esto permite cambios ultrarrápidos en conducción deportiva, y al mismo tiempo una suavidad total en uso urbano.

A diferencia del sistema DCT, que cambia automáticamente según un programa predefinido, el E-Clutch respeta siempre la voluntad del conductor. No hay decisiones autónomas del sistema sobre cuándo cambiar: simplemente actúa sobre el embrague para que la acción se realice con suavidad y sin necesidad de intervención manual.

Otra ventaja destacada es el peso muy contenido del sistema, que apenas incrementa el total de la moto. Además, su diseño modular permite integrarlo fácilmente en plataformas ya existentes, lo que facilita su adopción sin grandes costes de desarrollo.

Honda XL750 Transalp / Honda

Una evolución coherente con el ADN de Honda

Honda lleva décadas liderando la innovación tecnológica en el mundo de la moto. Lo demostró con el cambio DCT (Dual Clutch Transmission) que hoy equipan con éxito modelos como la Africa Twin o la NC750X. Y ahora, con el E-Clutch, da un paso más hacia una automatización inteligente, donde el conductor sigue siendo el protagonista.

La marca japonesa ha sido especialmente cuidadosa con el desarrollo de este sistema para no romper la conexión emocional con la moto. Al fin y al cabo, cambiar de marcha sigue siendo una parte esencial del placer de conducir para muchos motoristas. Lo que ofrece el E-Clutch es la opción de hacerlo de forma más cómoda y precisa, sin renunciar a la experiencia.

¿El futuro de las motos con marchas?

La llegada del E-Clutch podría marcar un antes y un después en la industria. Honda ha apostado fuerte por un sistema que combina lo mejor de ambos mundos: el control del cambio manual con la comodidad de un embrague automático. Y lo ha hecho sin modificar la esencia de la moto, ni forzar una transición abrupta.

Para los próximos años, es de esperar que más modelos de la gama Honda incorporen esta opción. No sería extraño ver cómo el E-Clutch se convierte en una tecnología de serie en muchos modelos de media cilindrada, sobre todo si la aceptación por parte del público es tan buena como se anticipa.

Honda XL750 Transalp / Honda

Conclusión

A diferencia de las propuestas de otros fabricantes donde eliminan la maneta del embrague, el Honda E-Clutch no pretende sustituir la experiencia de conducir una moto tradicional, sino hacerla más accesible, cómoda y segura. Es una tecnología que actúa en segundo plano, pero que transforma por completo la forma en que nos relacionamos con el cambio de marchas. Y lo mejor de todo: lo hace sin pedirle al conductor que cambie su manera de disfrutar de la moto.

Con su implementación en cinco modelos para 2026, Honda demuestra una vez más que no se trata solo de construir motos, sino de imaginar cómo serán las motos del futuro… y llevarnos hasta allí sin que nos demos cuenta.