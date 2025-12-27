Cadillac podría frenar su apuesta por el coche eléctrico en Europa

No lo han anunciado a bombo y platillo, pero ya ha empezado a suceder. Cadillac, la marca de vehículos de alta gama de General Motors, ha dado un giro en su estrategia comercial y frena su entrada de lleno en el mercado europeo. La puntilla a la decisión del equipo que preside Mary Barra fue el anuncio de las nuevas modificaciones al reglamento de la Unión Europea con respecto a la prohibición de la venta de vehículos con motor de combustión más allá de 2035. La introducción de híbridos, enchufables y de autonomía extendida a la 'prórroga' ha hecho que Cadillac recule.

De entrada ya ha dado puerta a buena parte de su plantilla europea (se especula con el 60%) con sede en Zurich, alegando una falta de crecimiento en el mercado del coche eléctrico en Europa y la nueva situación comercial provocada por la geopolítica. La UE ya no exige que el 100% de los coches nuevos en 2035 sean de cero emisiones, ya que va a permitir que hasta un 10% puedan seguir siendo de combustión, eso reduce la urgencia para marcas con poca presencia en Europa, como Cadillac.

Cadillac Vistiq / Cadillac

Cadillac, que no ha confirmado ni desmentido el hecho, interpreta que la demanda no crece, los incentivos se reducen y los consumidores apuesta ahora de forma más decidida por los híbridos enchufables (los más favorecidos por el giro normativo de hace unas semanas). La red comercial de Cadillac en Europa, que debía servir para catapultar de nuevo la marca con modelos 100% eléctricos de prestigio como el Lyric, no ha crecido lo suficiente y eso hace que la inversión prevista por la marca no se considere atractiva. La menor presión regulatoria ha acabado por empujar a la decisión de pausar la resurrección planeada en el Viejo Continente.

Atendiendo que Europa se manifiesta como un mercado marginal, la marca preferirá centrar sus esfuerzos en Estados Unidos asumiendo los nuevos créditos fiscales y en China, dentro de las cuotas de los denominados Vehiculos de Nueva Energía. Allí los mercados serán más fuertes y estables, ahora que la marca había apostado por la electrificación total. Paralelamente, la polítca impulsada por Donald Trump con una guerra arancelaria de primer orden, ha provocado que General Motors reajuste su inversión.

Cadillac anunció su regreso a Europa a bombo y platillo en 2024, posicionándose en el mercado de vehículos de lujo en Francia, Suiza, Suecia y Alemania. Hace unos meses incluso presentó en España toda la nueva gama de modelos en un evento celebrado en Catalunya, muy cerca de Manresa, aunque sin presencia de medios españoles ya que la llegada a nuestro país seguía estudiándose por entonces.

Tres modelos eléctricos

El modelo elegido para arrancar fue el Cadillac Lyriq, con un precio de venta de 81.000 euros. El Lyric era su punta de lanza. Se trata de un SUV eléctrico que ofrece una autonomía de hasta 690 kilómetros en ciclo urbano gracias a una batería de 102 kWh de capacidad. Su mecánica ofrece un máximo de 530 CV y 610 Nm. A su vez, es capaz de alcanzar los 210 km/h y pasar de 0 a 100 km/h en sólo 5,3 segundos. Le siguió el Cadillac Vistiq, otro SUV eléctrico con sistema de tracción total con doble motor que ofrece 615 CV y 880 Nm de par. Alcanza los 100 km/h en aproximadamente 3,7 segundos, y una autonomía de 460 kilómetros.

Cadillac Lyric / Cadillac

El siguiente modelo para conquistar Europa debía ser el Optiq, a un precio más reducido (unos 65.000 euros), con 305 CV (224 kW) y 480 Nm, anunciaba el 0-100 km/h en 6.3 segundos y una velocidad punta de 184 km/h. Su batería de 75 kWh le proporciona una autonomía de 425 kilómetros y en cuanto a la carga, anuncia un pico de 110 kW, pudiendo recuperar 144 kilómetros en 15 minutos. Ahora la compañía estudia el futuro de su papel en Europa, aunque fuentes consultadas por este periódico señalan que en las próximas semanas determinarán el futuro de sus inversiones europeas.

Cambio de rumbo

En su regreso europeo, Mary Barra quiso dejar clara la posición de ventaja debido a la normativa. "Nos hemos centrado en la cartera de vehículos eléctricos, ya que podemos competir eficazmente gracias al creciente interés y al marco regulatorio", admitía en la presentación europea. No obstante la geopolítica ha actuado en su contra y a desinflado el suflé. No obstante, Cadillac seguirá impliada en la Fórmula 1 donde inscribió su equipo con los pilotos Valteri Bottas y Sergio Pérez como estrellas. La marca tomará parte en el mundial y será la número 11 de la parrilla.

Mary Barra, CEO de General Motors / Archivo

Hace dos semanas, el presidente y CEO de General Motors para Europa, el español Pere Brugal, anunció que dejaba la compañía. "Mi trayectoria en GM ha llegado a su fin, o como diríamos en el mundo del automovilismo... he cruzado la línea de meta en la última carrera de la temporada. Inspirado siempre por la actitud del equipo de carreras de resistencia WEC y la emblemática carrera de Le Mans, no han sido 24 horas, sino 27 meses de un viaje increíble guiado por el propósito, el enfoque en las personas y la pasión por los negocios", expuso Pere Brugal, uno de los grandes impulsores de la electrificación en el sector del automóvil, con pasado en Tesla y BYD, en la red Linkedin.