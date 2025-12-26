¿Qué son las turborrotondas? La solución a los que se cruzan de carril para salir de una glorieta

Las rotondas son un elemento más de los trazados urbanos e interurbanos españoles. Más o menos grandes, con más o menos tráfico, hasta ahora tods se regían por las mismas normas. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a ganar presencia un tipo de intersección menos conocida, pero diseñada para mejorar la fluidez y la seguridad del tráfico: la turborrotonda.

A primera vista puede parecer una glorieta convencional, pero su funcionamiento presenta diferencias clave que conviene conocer. Como en cualquier rotonda, los vehículos que ya circulan por su interior tienen prioridad. La novedad está en cómo se organiza el tráfico una vez dentro.

Carriles guiados desde la entrada

La principal característica de las turborrotondas o turboglorietas es que cada carril está diseñado para conducir al vehículo hacia salidas concretas. Esto significa que no es posible dar la vuelta completa por el carril exterior ni cambiar de carril dentro de la glorieta. Ni tampoco curzarse en el último momento para no perder la salida. El conductor debe elegir correctamente su carril antes de entrar.

Desde el punto de vista técnico, las turborrotondas buscan simplificar la conducción. “Son más sencillas, hay menos toma de decisiones, la circulación es más ágil y tienen mayor capacidad”, señala Carlos Suárez, ingeniero de tráfico y responsable del diseño de las primeras turborrotondas en España.

La planificación previa reduce la improvisación y limita las maniobras dentro de la intersección, uno de los puntos más conflictivos en las rotondas tradicionales. Ademas, al eliminar los cambios de carril en el interior, también se reducen los cruces de trayectorias entre vehículos, lo que disminuye los puntos de conflicto y, con ello, el riesgo de colisiones.

Así, uno de los elementos más visibles de estas glorietas es la presencia de líneas continuas que separan los carriles. Estas marcas viales son las que permiten una conducción “guiada” desde el acceso hasta la salida correspondiente. El objetivo es mantener a cada vehículo encauzado y evitar movimientos laterales inesperados. No obstante, la eficacia del sistema depende en gran medida del respeto a la señalización, ya que si se ignoran las líneas continuas, el riesgo vuelve a aparecer.

De los Países Bajos a España

Las turboglorietas surgen en los Países Bajos en 1990 como respuesta a problemas de congestión en intersecciones con alto volumen de tráfico. Su éxito en términos de capacidad y seguridad favoreció su expansión a otros países europeos.

En España, las primeras turborrotondas se construyeron en 2009 en la localidad asturiana de Grado, con unos 5.500 habitantes. Según la experiencia local, los resultados han sido positivos. “Desde entonces, la circulación ha mejorado notablemente. La línea continua es lo que da fluidez. Si se respeta, el tráfico es mucho más ágil y es raro que haya retenciones”, afirma Carlos Cadierno, agente de la Policía Local del municipio.