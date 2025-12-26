Multas
Los 10 radares de la DGT que más multan esta Navidad
En la época navideña cogemos el coche para visitar a los familiares, amigos y seres queridos, y hay que tener cuidado de que no nos sancionen
Rubén Burillo
Estamos en Navidad y la DGT prevé 22,4 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Una de las infracciones más comunes es sobrepasar el límite de velocidad. Debes tener cuidado con los 10 radares de la DGT que más multan.
Multas por exceso de velocidad
Durante el año 2024, los radares de la Dirección General de Tráfico formularon 3.440.655 denuncias por exceso de velocidad. Esto supone un aumento del 4% respecto al año anterior, según revela un estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
Sobrepasar el límite de velocidad es la sanción más habitual en nuestro país, ya que está presente en 2 de cada 3 denuncias. Estas son las infracciones:
Recuerda que esta tabla de velocidades es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km//h dependiendo del arcén. En vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.
Los 10 radares que más sancionan en España
El informe de la AEA señala que Andalucía sigue liderando el ranking de las comunidades autónomas con los radares más activos, con 959.592 denuncias, lo que representa el 27,8% del total.
El radar que más denuncias formula está en el Kilómetro 20 de la M-40 en Madrid, con 74.873. El segundo está en Andalucía, más concretamente, en el Kilómetro 968 de la A-7 en Málaga, con 67.502 denuncias. Este top 3 de los radares que más denuncias han puesto, lo cierra el que está en el Kilómetro 127 de la A-15 en Navarra, con 60.878.
- Kilómetro 20 de la M-40 en Madrid, con 74.873
- Kilómetro 968 de la A-7 en Málaga con 67.502
- Kilómetro 127 de la A-15 en Navarra con 60.878
- Kilómetro 74 de la A-381 en Cádiz con 54.835
- Kilómetro 128 de la A-45 en Málaga con 49.378
- Kilómetro 9 de la EI-600 en las Islas Baleares con 39.202
- Kilómetro 83 de la A-92 en Sevilla con 37.616
- Kilómetro 978 de la A-7 en Málaga con 33.358
- Kilómetro 10 de la MA-20 en Málaga con 33.061
- Kilómetro 52 de la M-40 en Madrid con 33.057
