La compra de vehículos electrificados seguirá siendo deducible en 2026

Dentro de los incentivos fiscales para promover el vehículo eléctrico, el Gobierno dio la posibilidad de deducir la compra de ciertos vehículos eléctrificados, así como de la instalación de puntos de recarga en el IRPF.

Ahora, el Gobierno ha decidido ampliar esta posibilidad también en 2026 tras la aprobación este pasado martes del correspondiente Real Decreto-ley con el que se prorrogan varias medidas del escudo social para el año que viene.

Así, tanto particulares como empresas podrán deducirse hasta el 15% de la compra y/o instalación en su declaración de la renta. La prórroga del Consejo de Ministros atañe tanto a turismos eléctricos, de pila de combustible o híbridos enchufables como a motocicletas y furgonetas.

Cuánto puedo deducirme

La Agencia Tributaria recuerda que, en el caso de los compradores particualres, el vehículo a deducir no podrá estar afecto a una actividad económica. Las categorías utilizadas para poder deducirse el gasto están reglacionadas con la base de vehículos que figura en el IDAE como aptos para ser susceptibles de ayudas como las del Moves.

En el caso de los vehículos, la base de la deducción será de máximo 20.000 euros y el porcentaje correspondiente, el 15%, por lo que la cuantía máxima que se podrá deducir en el IRPF por vehículo serán 3.000 euros. En el caso de los cargadores, serán 600 euros.

¿Es compatible con otras ayudas?

Cabe recordar que las deducciones se realizan en el ejercicio fiscal en el que se realiza la compra. Así, si el vehículo ha sido adquirido en este 2025, el gasto deberá quedar reflejado en la declaració de la rentaque se presentará en 2026. Si la compra se realiza entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, el gasto quedará recogido en la declaración del IRPF que se presente en 2027.

Las ayudas del Plan Moves, que acaban este 2025, han sido compatibles con la deducción del IRPF de la compra de vehículos electrificados y, tras el anuncio de esta prórroga, parece que también lo serán las ayudas de lnuevo Plan Auto 2030.