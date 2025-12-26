Camaro 1969 con motor híbrido de 1.600 CV ¿Sacrilegio o genialidad?

¿Hasta dónde se puede modificar un clásico sin romper su alma? Es la pregunta que seguramente se hizo el equipo de Blazin Rodz antes de meterse de lleno en uno de los proyectos más locos que se han visto últimamente en el mundo del motor. El protagonista es un Chevrolet Camaro de 1969, convertido en un muscle car híbrido de 1.600 CV, con carrocería de fibra de carbono, tracción total, y prestaciones de infarto.

El corazón del invento es una combinación explosiva: un V8 biturbo de 5.8 litros, el Chevrolet R07, que entrega 1.300 CV por sí solo, y un motor eléctrico frontal de 300 CV que aporta par instantáneo, tracción total y frenada regenerativa. Todo gestionado por una batería de 800 voltios desarrollada a medida por Raeon UK.

Chevrolet Camaro de 1969 preparado por Blazin Rodz / NelsonB

¿El resultado? Más de 320 km/h de punta, control de tracción inteligente, lanzamientos casi de competición y una entrega de potencia perfectamente orquestada por un sistema híbrido que se encarga de todo: desde el acoplamiento del embrague hasta el frenado regenerativo y la lógica de tracción.

Pero este Camaro no es solo potencia, también es tecnología pura bajo el capó. El chasis está fabricado completamente a medida, con piezas mecanizadas con una precisión que parece de relojería. Y la suspensión no se queda atrás: un sistema propio con barras de torsión, muelles neumáticos y varillas hidráulicas, capaz de adaptarse en tiempo real según cómo y por dónde lo lleves. Comodidad en carretera y precisión quirúrgica en pista.

Chevrolet Camaro de 1969 preparado por Blazin Rodz / Blazin Rodz

Por fuera, el diseño corre a cargo de Sean Smith, y es tan radical como elegante. El Camaro mantiene esa silueta tan reconocible, pero con proporciones de superdeportivo moderno. Todo en fibra de carbono, claro. Para presentarlo en sociedad, Blazin Rodz ha llevado al SEMA una maqueta a escala 1:3 y un frontal a tamaño real para que se pueda ver bien de cerca la arquitectura del coche y el sistema de suspensión.

Este no es el primer invento de Blazin Rodz. En el SEMA 2024 ya arrasaron con el Chevrolet Chevelle “Doughboy”, una bestia de 2.800 CV que vuelve este año como invitado especial al mismo estand, el 24401 del Future Tech Studio. El Doughboy no solo era potente, también estaba construido con mimo y tecnología de vanguardia, desde el escaneo 3D hasta la fabricación aditiva de HP.

Chevrolet Camaro de 1969 preparado por Blazin Rodz / Blazin Rodz

En cuanto al Camaro híbrido, la producción será muy limitada. De momento están terminando la fase de ingeniería y fabricación, y las primeras unidades llegarán en breve. No hay precio oficial, pero todo apunta a que partirá de 1.6 millones de dólares, con amplias opciones de personalización para que cada cliente pueda tener un coche único.

¿Sacrilegio o genialidad? Puede que haya opiniones divididas. Pero lo que está claro es que Blazin Rodz ha hecho algo que muy pocos se atreven: llevar un icono del pasado directo al futuro, sin pedir permiso y sin perder el alma.