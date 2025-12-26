Consejos
Así es como debes hibernar tu moto para que no sufra este invierno
Si vas a tener tu motocicleta parada durante un largo periodo de tiempo te traemos una serie de consejos
Con el mal tiempo son muchos los motoristas que deciden dejar su moto de lado y pasarse al coche durante un tiempo. Dejar la moto en la intemperie es más sencillo y asequible, pero es cierto que el vehículo se expone a más riesgos. Por ejemplo, aumenta la probabilidad de que te la roben, de que algunas zonas se deterioren como los neumáticos o que te pongan una multa por superar el periodo máximo de estacionamiento.
Por ello, si tenías pensado ‘hibernar’ a tu moto hasta que vuelva el buen tiempo, debes saber que no solo basta con ponerle una funda por encima. A continuación te contaremos los 6 puntos claves que debes cuidar para que nuestra amiga de dos ruedas esté perfectamente cuando la vayamos a volver a poner en marcha:
1.Siempre en garaje
Lo más aconsejable es que la moto hiberne en un garaje y que la cubramos con una funda para que no reciba la luz directamente del sol y esté protegida también de la condensación y el polvo.
2.Llena el depósito
Puede parecer contraproducente, pero se aconseja llenar por completo el depósito y aplicar un aditivo antioxidante. En el caso de que no lo hagas corres el riesgo de que se generen impurezas que, a su vez, causen problemas en el filtro de la gasolina. No obstante, si la alimentación es por carburador es conveniente vaciar el combustible que haya.
3.Los neumáticos
La presión de los neumáticos es algo que muchos pasan por alto y es realmente importante. Si no dispones de caballete, las cubiertas van a estar varios meses en contacto con el suelo. Por lo tanto, lo más recomendable es aumentar la presión de los neumáticos entre medio kilo y un kilo por encima de lo recomendado por el fabricante.
4.Desconecta la batería
Otra de las recomendaciones para preparar tu moto este invierno es quitar o desconectar la batería, ya que así no se descargará si no la estás utilizando. Mientras permanezca así, es importante revisar su estado y nivel de carga para asegurarte de que sigue siendo útil cuando la vayas a usar. Para ello, tenemos varias opciones:
5.Una buena limpieza
Si metes tu moto en el garaje conseguirás que el deterioro no sea tan fuerte, pero lavándola también lo lograrás. Para el lavado de la moto es aconsejable utilizar una manguera o pistola a presión, además de un detergente limpiador de altas prestaciones para eliminar residuos de grasa, polvo, tierra o insectos en las diferentes superficies de la moto.
En cuanto a otras zonas, para el motor lo más aconsejable es usar un spray especial y dejarlo actuar. Por parte de la transmisión secundaria, lo mejor es usar un limpiador específico y frotar con un cepillo de dientes. Por último, debes secar la moto muy bien para que ninguna parte pueda oxidarse con el tiempo.
6.Ayúdate de un caballete
Una vez que vayas a guardar tu moto en la plaza de garaje, la cual no siempre podrás usarla de trastero, lo mejor sería apoyarla en un caballete central. Con este elemento lograremos que la moto descanse en una posición totalmente horizontal y estable. Además, los neumáticos no tenderán a deformarse si la dejamos en el caballete.
