Renault marca un hito histórico con su concept car "Filante Record 2025"

Estamos en los últimos días de 2025 y toca hacer balance. A principios de año, Renault se propuso un reto de recorrer más de 1.000 kilómetros en un vehículo eléctrico, con una batería de la misma capacidad que la del Scenic, a una velocidad máxima permitida en autopista y sin recarga.

Tras un primer intento previsto el pasado mes de octubre, pero finalmente cancelado a debido al mal tiempo, el 18 de diciembre, en el circuito UTAC de Marruecos, la firma francesa consiguió el hito histórico. Además, Renault ha lanzado una miniserie de tres capítulos que repasa los pasos clave que llevaron a establecer este nuevo récord de eficiencia eléctrica.

El concept car eléctrico de Renault / Renault

Renault Filante Record 2025, el concept car eléctrico que marca un hito

Para lograr la histórica hazaña, Renault necesitaba un “vehículo icónico y adecuado”. Los diseñadores fabricaron un vehículo cuyo diseño rinde homenaje a la historia de la firma francesa, y se inspiraron en “los récords históricos de la marca en eficiencia, velocidad y resistencia para imaginar un vehículo que combinara pasado y futuro”.

El Filante Record 2025 fue diseñado y desarrollado con el único motivo de maximizar la eficiencia y reducir el consumo eléctrico. Con su color azul ultravioleta, el concept car de Renault rinde homenaje, 100 años después, al 40 CV de los récords de 1925 y al Étoile Filante de 1956, incorporando además referencias al mundo de la aeronáutica. La burbuja protectora evoca el cockpit de un avión de combate, y la posición de conducción se inspira en la Fórmula 1.

El concept car eléctrico de Renault está equipado con una batería que tiene la misma capacidad que la de un Scenic E-Tech eléctrico, concretamente 87 kWh. Para conseguir el récord, los pilotos debían mantener una velocidad media superior a los 100 km/h. Esto implica recorrer más de 1.000 kilómetros en menos de 10 horas, incluyendo paradas técnicas y cambios de piloto.

El Filante Record 2025 en el circuito / Renault

El Filante Record 2025 es un laboratorio sobre ruedas ya que incorpora varias innovaciones como la dirección y el frenado totalmente electrónicos (“steer by wire” y “brake by wire”), que ofrecen mayor flexibilidad arquitectónica y un peso reducido, y un uso masivo de materiales ultraligeros (fibra de carbono, aleaciones de aluminio, Scalmalloy impreso en 3D).

La hazaña del Filante Record 2025

El pasado mes de octubre en Francia, Renault intentó por primera vez recorrer más de 1.000 kilómetros en un vehículo eléctrico, con una batería de la misma capacidad que la de Scenic, a una velocidad máxima permitida en autopista y sin recarga, pero se tuvo que cancelar tres días antes de la fecha fijada debido a las malas condiciones meteorológicas.

El Filante Record 2025 / Renault

El 18 de diciembre se consiguió la hazaña. 10 horas de conducción, 239 vueltas al UTAC (Marruecos), un circuito de poco más de 4 kilómetros de longitud. Tres pilotos se turnaron al volante del concept-car, a lo largo de tres tramos de 2 horas y 40 minutos a 4 horas cada uno.

9 horas y 52 minutos después (sin contar los 7 minutos para cambiar de piloto), se logró el objetivo de Renault de recorrer 1.008 kilómetros a una media de 102 km/h, sin recarga, es decir, un consumo de 7,8 kWh/100 km. Filante Record 2025 aún podía recorrer más de 120 kilómetros a una velocidad superior a 100 km/h, gracias al 11% de la autonomía que aún tenía la batería.