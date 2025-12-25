Probamos en Castellolí al ganador del premio The Car Of The Year 2026... pero él aún no lo sabe

El circuito del Kini Motorpark de Castellolí, situado a 60 kilómetros de Barcelona, se ha convertido estos días en el epicentro de los test finales del prestigioso premio europeo The Car Of The Year. Los 60 jurados representando a 23 países (entre los que está el director de motor de Prensa Ibérica) se dieron cita, por primera vez en la historia, en España para poner a prueba los siete modelos finalistas de la edición 2026. Varias unidades (35 vehículos en total) del Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 E-Tech y Skoda Elroq orquestaron un ir y venir por las carreteras próximas al macizo de Montserrat durante dos jornadas.

Finalistas The Car Of The Year / @VANFLETERENPROD-3

Las instalaciones del trazado barcelonés, impecables pese a la lluvia caída en la jornada anterior las pruebas, sirvieron para que los miembros del jurado pudiesen evaluar las prestaciones y el dinamismo de los modelos que el próximo 9 de enero competirán en la votación final que se celebrará en Bruselas para conocer el que será considerado mejor coche del año en Europa.

Tests finales coches candidatos The Car Of The Year / Xavier Pérez

Cita de presidentes

Además de poder probar sin límite de tiempo todos los modelos aportados por las marcas, los miembros del jurado destinaron buena parte de la última jornada a conocer, de la mano de los principales dirigentes de los fabricantes, todos los secretos y propuestas de cada vehículo finalista de esta edición 2026. Y es que no sucede todos los días que en un mismo lugar y en menos de tres horas puedas palpar la opinión de los CEO más relevantes del automóvil.

Fabrice Cambolive, CEO de Renault / Xavier Pérez

Katrin Adt, CEO de Dacia / Xavier Pérez

Fabrice Cambolive (CEO de Renault), Katrin Adt (CEO de Dacia), Xavier Chardon (CEOde Citroën) y Pablo Martínez (vicepresidente de Kia Europa), además de otros directivos, defendieron las bondades virtudes y anhelos de los contendientes. También pudimos ver algunas de las propuestas de futuro de los fabricantes y hasta conducir alguno de los prototipos que verán la luz en los próximos meses... y años. Aunque eso sí, bajo una estricta confidencialidad.

Pablo Martínez, vicepresidente de producto de Kia Europa / Xavier Pérez

Xavier Chardon, CEO de Citroën / Xavier Pérez

De todo un poco

La edición de 2026 cuenta con siete modelos que representan la variedad de estilos, tecnologías y conceptos que campan en el mercado europeo. Habrá que elegir entre las propuestas 100% eléctricas, las multienergía, los híbridos, los enchufables y hasta el GLP. Tampoco escapan del ramillete de opciones las siluetas SUV, los compactos, los urbanos, las berlinas o los familiares. Los hay de todos los estilos, gustos y colores, y con precios para todos los gustos. Entre los 16.933 euros del Fiat Grande Panda y los 46.675 euros del Mercedes-Benz CLA.

Test modelos finalistas The Car Of The Year / Xavier Pérez

Ahora, y hasta el próximo lunes 29 de diciembre, los 60 jurados que en esta edición del premio pueden votar, tendrán el tiempo suficientes para reflexionar, escudriñar en sus cuadernos de apuntes, repasar sus artículos y sopesar los ‘pros’ y los ‘contra’ de cada uno de los siete finalistas.

Jurados del premio The Car Of The Year / @VANFLETERENPROD-3

Los jurados deben depositar su voto antes de que acabe este próximo lunes, teniendo que repartir 25 puntos entre los siete modelos contendientes, con un máximo de 10 puntos a un mismo coche y con la obligación de dar como ganador a uno de los modelos. También existe la posibilidad de otorgar un ‘0’, aunque eso no signifique que sea un mal coche. Todo con votaciones públicas y argumentadas. Y es que a partir del 9 de enero, cuando se conozca al ganador, serán muchos (seis) los que lamenten no haber ganado, pero lejos de la queja lo principal es reconocer que su modelo estará entre los siete mejores de Europa según un selecto jurado profesional . Todos los argumentos ya están sobre la mesa y ahora solo queda afinar el voto. El ganador se conocerá en el salón de Bruselas... y seguro que lo hemos probado.