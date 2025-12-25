¿No te acuerdas dónde has aparcado tu coche? Sigue estos trucos para encontrarlo

Llega Navidad y toca comprar los regalos para nuestra familia, amigos o seres queridos. Los centros comerciales están hasta arriba y seguramente te ha costado encontrar aparcamiento. Cuando por fin has aparcado, haces todas las compras y no recuerdas donde está el coche. Pues con estos sencillos trucos encontrarás dónde dejaste tu coche aparcado.

Coches aparcados / Getty Images

Si no encuentras tu coche, sigue estos trucos sencillos para encontrarlo

El primero lo puedes hacer a través de WhatsApp. Tienes que crear un grupo en la aplicación en el que solo estés tú. De esta forma, la conversación solo será tuya y podrás usar este grupo cada vez que aparques para pasarte la ubicación del vehículo.

Para acordarte de dónde está tu vehículo, en cuanto aparques manda al grupo la ubicación de tu coche. Así sabrás dónde has dejado tu vehículo. Cuando pases la ubicación recuerda hacerlo sin que sea en tiempo real, ya que no servirá y tiene un tiempo estimado de validez.

Coches en un parking / Getty Images

¿Tienes un iPhone? Así podrás encontrar tu coche

Aparcas el coche y antes de irte, debes sacar tu móvil y decir: “Oye Siri. He aparcado aquí”. Y Siri y el teléfono recordarán el punto donde has aparcado. Cuando quieras recordar donde está tu coche, solo tienes que decir: “Oye Siri, donde está mi coche” y te dirá la ubicación. Este truco solo es útil si tienes iPhone, ya que Siri es el asistente virtual de iOS.

Google Maps, la solución para saber dónde está tu coche

La plataforma gratuita de Google que ofrece mapas detallados, registra automáticamente la ubicación de estacionamiento sin necesidad de comandos de voz, como en el caso de Siri y el iPhone.

Coches aparcados en un parking / Getty Images

En cuanto aparques el vehículo, debes abrir la aplicación de Google Maps. Presiona sobre el punto azul de la aplicación en la que se indica tu ubicación actual. Cuando hayas hecho esto se abrirá un menú en el que podrás realizar distintas acciones, entre ellas una que pone ‘Guardar aparcamiento’.

Cuando pulses sobre la misma, Google Maps guardará la ubicación hasta nuevo aviso. Además, es importante borrar esta ubicación, ya que, si no la necesitas, puede ser un lío en el futuro.

El Google Maps con esta ubicación nos permitirá trazar la ruta hasta la posición actual del coche y modificar cualquier dato sobre dónde está el vehículo. Es importante saber que necesitas internet para estas funciones.