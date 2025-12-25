No, no te van a multar por llevar la V16 fuera de España, siempre que se cumpla este requisito

Con el 2026 llega uno de los cambios que más está dando de qué hablar estas semanas. A partir del día 1 de enero, los triángulos de emergencia pasarán a mejor vida y serán sustituidos, definitivamente, por las balizas V16.

Dejando de lado debates y opiniones, una de las características que marca este cambio en el uso de dispositivos de señalización de emergencias es que España va a ser el primer país de la Unión Europea en implementar estas balizas. Unos hablan de ser pioneros, otros, de cambiar sin necesidad.

Pero lo importante, en estos casos, es saber si se podrá utilizar esta luz V16 cuando se salga de España o si habrá que guardarse los triángulos en el maletero del coche por si acaso.

La DGT tiene claro que sí se pueden utilizar estas balizas V16 en el resto de los países de la Unión Europea, al igual que el resto de conductores europeos que vengan aquí podrán seguir utilizando sus triángulos sin ningún tipo de problema. ¿Cómo esto posible? Gracias a la Convención de Viena.

En circulación internacional

La Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968 es un tratado internacional que tiene como objetivo unificar las normas de tráfico y seguridad vial a nivel global. Básicamente, se redactó con el objetivo de que haya una serie de normas básicas que permitan homogeneizar la circulación a nivel internacional.

Este tratado se aplica en todos los países que lo hayan firmado ,encontrándose entre ellos casi toda la Unión Europea (con algunas excepciones, como Malta o Irlanda), así como naciones de América, Asia, África y Oceanía.

Según este tratado y otros, como el de Ginebra de 1949, todos aquellos vehículos que se encuentren en situación de circulación internacional podrán utilizar los sistemas de señalización de emergencias que sean obligatorios en su país. Esto es, los triángulos o la baliza V16 en caso de España.

Y es que la baliza V16, a partir del 1 de enero de 2026, se convertirá en el dispositivo aprobado y permitido por las normas estatales para señalizar incidentes en carretera y, como tal, también estará permitido en el resto de los países firmantes de estos acuerdos internacionales, que permiten la coexistencia de las diferentes normativas estatales vigentes en las diferentes naciones.