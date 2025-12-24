¿Te han puesto una multa en Navidad? Así puedes pagarla

Navidad es una época en la que nos reunimos con nuestros familiares, amigos y seres queridos, y, en algunas ocasiones, esto implica coger el coche. Al volante debemos estar atentos a todo para evitar accidentes de tráfico y posibles sanciones. Pero si te ponen una multa, ¿cómo puedes pagarla?

Multas más comunes en Navidad

Al volante hay que estar alerta a todo, ya que cualquier distracción puede provocar un accidente de tráfico. Según la Dirección General de Tráfico, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia cuando conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Los despistes al volante se mantienen como el primer factor más habitual en los siniestros de tráfico, presentes en el 30% de los accidentes mortales (406 casos) que se produjeron en 2024.

Accidente de tráfico / Freepik

Debemos estar concentrados en la conducción y evitar las distracciones. Para no tener o provocar un accidente de tráfico o que nos pongan una multa:

Recuerda que al volante 0,0%: Si bebes no conduzcas ni consumas drogas. Además de poder provocar un accidente de tráfico, pueden multarte con hasta 1.000 euros y 6 puntos en el carnet de conducir (depende de la tasa dada). Recuerda que dar positivo con una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado o negarte a someterte a las pruebas está considerado delito.

Si bebes no conduzcas ni consumas drogas. Además de poder provocar un accidente de tráfico, pueden multarte con hasta (depende de la tasa dada). Recuerda que dar positivo con una No excedas el límite de velocidad: Es una acción muy peligrosa en la carretera. Según la DGT, en 2024 la velocidad fue uno de los factores recurrentes en el 24% de los siniestros mortales . Además de ser una de las multas más habituales, te pueden sancionar con hasta 600 euros y 6 puntos del carnet de conducir.

Es Según la DGT, en 2024 la velocidad fue uno de los factores recurrentes en el . Además de ser una de las multas más habituales, te pueden No utilices el teléfono móvil al volante: Es una infracción grave que puede provocar un accidente mortal. Sujetarlo con la mano mientras estás conduciendo puede suponerte una multa de 200 euros y 6 puntos del carnet de conducir .

Es una infracción grave que puede provocar un accidente mortal. . Utiliza el cinturón de seguridad: No llevar el cinturón de seguridad está penalizado con 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos en el carnet de conducir si eres el conductor.

No llevar el cinturón de seguridad está penalizado con Limpia el parabrisas delantero y trasero: Si llevas el parabrisas sucio, las lunas empañadas o con restos de nieve o hielo, pueden imponerte una multa de 200 euros por ser un riesgo para la seguridad vial. Además, si el agente considera que la visibilidad es insuficiente, puede llegar a inmovilizar el vehículo.

Policía para a un coche / Getty Images

¿Cómo puedes pagar una multa de la DGT?

Tienes varias maneras para pagar una sanción impuesta por la Dirección General de Tráfico. Si saldas la multa 20 días naturales desde la notificación, tienes el descuento del 50% (pago voluntario). Si la pagas del día 21 al 45, tienes que dar el importe completo (sin descuento), y a partir del día 46, pueden iniciar el proceso de apremio con recargos e incluso embargo. Así es cómo puedes pagar una multa de la DGT: