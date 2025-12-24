Por qué guardar regalos de Navidad en el coche no es buena idea

En Navidad es habitual que el coche se convierta en un escondite improvisado para los regalos. Bolsas, cajas y paquetes acaban en el maletero, ya sea por falta de espacio en casa, por evitar que alguien los vea o por simple comodidad. Lo que muchos no tienen en cuenta es que dejar regalos de Navidad en el coche convierte al vehículo en un objetivo muy atractivo para los ladrones.

Las fuerzas de seguridad lo repiten cada año: en estas fechas aumentan los robos en coches. No es casualidad. Durante los días previos a las fiestas se acumulan más compras, más objetos de valor y, en muchos casos, se almacenan fuera del domicilio. Para los delincuentes, el coche —sobre todo el maletero— se transforma en un “almacén provisional” fácil de detectar y, además, también conocen nuestras rutinas: coches estacionados durante horas en los mismos puntos, visitas a centros comerciales o reuniones familiares que alargan la jornada. A esto se suma esa falsa sensación de seguridad de: “solo será esta noche” o “no se ve nada desde fuera”.

Hombre dejando regalos de Navidad en el coche / Edgar Vivó

Muchos confían en que guardar los paquetes en el maletero es suficiente para protegerlos, pero lo cierto es que es todo lo contrario. Los robos suelen ser rápidos: una luna rota, acceso al interior en segundos y huida antes de que nadie lo note. Los delincuentes eligen zonas concretas y horarios determinados. En garajes comunitarios, el riesgo incluso se incrementa. Puertas que alguien deja abiertas, sistemas de seguridad poco exigentes o accesos compartidos permiten entrar sin dificultad. Una vez dentro, pueden revisar varios vehículos sin apenas presión. Por eso tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional insisten: aunque esté cerrado y bajo techo, el coche no es un lugar seguro para guardar objetos de valor.

Cuidado con la tecnología

Muchos regalos de hoy día —tablets, dispositivos electrónicos, consolas portátiles— llevan baterías de litio que emiten señales detectables. Existen dispositivos capaces de identificar su presencia dentro del vehículo, incluso sin ver nada desde fuera. Esto da lugar a robos dirigidos, en los que olo se fuerzan los coches que “marcan positivo”. Es una de las razones por las que algunos vehículos aparecen forzados mientras otros, aparcados justo al lado, quedan intactos.

Los ladrones llevan dispositivos que detectan la señal de las baterías de los aparatos electrónicos / Edgar Vivó

El garaje tampoco garantiza nada

Aparcar en un garaje no elimina el riesgo. Se registran robos en garajes privados y comunitarios, donde los ladrones pueden actuar con más tranquilidad. Basta con seguir a un vehículo, aprovechar una puerta abierta o conocer los horarios más tranquilos para acceder sin que nadie se dé cuenta. El garaje ofrece cierta sensación de protección, pero en la práctica no es más seguro si dentro del coche hay algo que valga la pena robar.

Guardar el coche en el garaje no evita el robo de los regalos de Navidad. / Edgar Vivó

Y el problema no termina con la pérdida del regalo y la decepción que ello supone para quien lo espera, hay que añadir las lunas rotas, las cerraduras dañadas y los trámites con el seguro. En muchos casos, además, no hay margen para reponer lo robado a tiempo. El resultado es un momento que debía ser especial convertido en decepción, especialmente para los que lo esperan con más ilusión. El impacto emocional de estos robos supera muchas veces al valor material.

Qué se puede hacer para evitarlo

El mensaje de las fuerzas de seguridad es simple y claro: no dejar nunca objetos de valor dentro del coche, estén visibles o no. En estas fechas, esa advertencia cobra todavía más sentido. También recomiendan evitar usar el vehículo como almacén provisional, no confiar en el garaje como solución definitiva y retirar cualquier pista —tickets, embalajes, bolsas— que sugiera lo que hay dentro. No son medidas infalibles, pero ayudan a reducir el riesgo. Si algo es importante, lo más seguro es no dejarlo en el coche.