¿Cuáles son los defectos que más detectan las ITV en los meses de invierno?

Durante los próximos días millones de personas viajarán por carretera para reunirse con familiares y amigos. Se trata de una de las épocas con mayor número de desplazamientos, pero también con mayor siniestralidad vial.

De hecho, la Navidad pasada 51 personas perdieron la vida en las carreteras del país. Por ello, desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) piden a los conductores extremar las precauciones y explican cuáles son las principales averías que pueden presentar los vehículos en la temporada invernal, sistemas a los que se debe prestar especial atención para garantizar la seguridad en los trayectos.

Fallos más comunes

De acuerdo con la entidad, durante los meses de más frío, las estaciones de ITV detectan fallos en diversas partes del vehículo, tales como:

Neumáticos con desgaste irregular o baja presión , debido al impacto directo del frío sobre la presión de inflado.

, debido al impacto directo del frío sobre la presión de inflado. Frenos con menor eficacia , especialmente por pérdida de propiedades del líquido de frenos, que puede provocar ruidos o pérdida temporal de respuesta al arrancar.

, especialmente por pérdida de propiedades del líquido de frenos, que puede provocar ruidos o pérdida temporal de respuesta al arrancar. Fallos en limpiaparabrisas y sistemas de desempañado , esenciales para garantizar una visibilidad adecuada.

, esenciales para garantizar una visibilidad adecuada. Baterías debilitadas , ya que la tensión eléctrica disminuye notablemente cuando se expone a temperaturas bajo cero, complicando el arranque del vehículo.

, ya que la tensión eléctrica disminuye notablemente cuando se expone a temperaturas bajo cero, complicando el arranque del vehículo. Amortiguadores y suspensión comprometidos , lo que aumenta el riesgo de patinar, sufrir aquaplaning o deteriorar más rápidamente los neumáticos.

, lo que aumenta el riesgo de patinar, sufrir aquaplaning o deteriorar más rápidamente los neumáticos. Aceites no adecuados al clima, que en temperaturas extremas pueden perder propiedades y dificultar el arranque.

Estación de ITV / Archivo

Recomendaciones de seguridad antes de viajar

Para evitar que estas averías asociadas al frío y la humedad puedan comprometer la seguridad del vehículo, AECA-ITV recomienda comprobar los siguientes elementos antes de emprender un viaje esta Navidad:

Neumáticos : presión correcta, dibujo superior a 1,6 mm y ausencia de cortes. Para viajes a zonas con nieve, optar por neumáticos de invierno o “all season”.

: presión correcta, y ausencia de cortes. Para viajes a zonas con nieve, optar por Batería : comprobar su carga, ya que la calefacción , la iluminación y los sistemas eléctricos aumentan considerablemente la demanda en invierno.

: comprobar su carga, ya que la , la y los aumentan considerablemente la demanda en invierno. Anticongelante y lubricante : asegurarse de que cumplen las especificaciones del fabricante para bajas temperaturas . Mantener el depósito de combustible lleno cuando se circule por nieve o hielo.

: asegurarse de que cumplen las . Mantener el depósito de combustible lleno cuando se circule por nieve o hielo. Parabrisas y limpiaparabrisas : sustituir escobillas si generan ruidos, dejan zonas sin limpiar o no evacuan correctamente el agua.

: sustituir escobillas si generan ruidos, o no evacuan correctamente el agua. Iluminación : verificar que todas las luces funcionan adecuadamente, especialmente en un periodo con más horas de conducción nocturna y climatología adversa.

: verificar que todas las luces funcionan adecuadamente, especialmente en un y climatología adversa. Equipamiento ante emergencias: manta y ropa de abrigo, linterna, guantes, rascador de hielo, limpiaparabrisas de repuesto y elementos obligatorios: chaleco reflectante y la señal luminosa V16 (obligatoria desde enero de 2026).

La entidad aclara que, aunque las bajas temperaturas pueden afectar a diversos sistemas de los vehículos, ello no implica que las estaciones de ITV detecten un aumento generalizado de defectos graves en esta época. Lo que sí es un hecho es que “el invierno exige más a los vehículos y la Navidad multiplica los kilómetros recorridos. Revisar neumáticos, frenos, visibilidad y batería, así como tener la ITV al día, es fundamental para evitar sustos en carretera. La prevención siempre es la mejor garantía de seguridad”, ha subrayado Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

Desde la Asociación recomiendan pasar la ITV hasta un mes antes de su fecha de caducidad ya que permite planificar la cita con antelación y no modifica el periodo máximo de validez de la próxima inspección. Tener la ITV al día es clave para mejorar la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Adicionalmente, evitas estar expuesto a una sanción de 200€ o 500€, dependiendo del caso.