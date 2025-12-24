Ni chupar monedas, ni comer chicle: los mitos que no te salvarán del alcoholímetro estas fiestas

Con la llegada de las fiestas, la Dirección General de Tráfico intensifica su vigilancia sobre el consumo de alcohol y drogas al volante.El alcohol sigue siendo uno de los factores principales en los accidentes mortales, presente en alrededor del 28% de los siniestros graves con víctimas.

A pesar de la evidencia y de los controles frecuentes, persisten en redes sociales y entre conductores afirmaciones sobre cómo “librarse” de un resultado positivo en un control de alcoholemia. Muchas de ellas carecen de base científica y pueden generar una falsa sensación de seguridad.

Mitos para enfrentarse al alcoholímetro

A continuación, repasamos los mitos más comunes, según un listado del Real Automóvil Club de Cataluña, y explicamos por qué no funcionan.

Beber agua. La hidratación puede aliviar la sensación de resaca al día siguiente, pero no elimina el alcohol que ya está en tu sistema ni reduce la tasa que mide un alcoholímetro.

Correr o sudar elimina alcohol. Sudando puedes sentirte "mejor", pero no aceleras la metabolización del alcohol. El cuerpo sólo elimina alcohol a través del hígado, a un ritmo constante.

Masticar café, chicle o caramelos. Aromas fuertes pueden enmascarar el olor en el aliento, pero no reducen la concentración de alcohol en sangre ni engañan a los alcoholímetros modernos.

Esperar un par de horas. Es cierto que el hígado metaboliza alcohol con el tiempo, pero a un ritmo limitado: según estimaciones, alrededor de 0,12 g/l por hora. Esto significa que, dependiendo de cuánto hayas bebido, esperar un par de horas puede no ser suficiente para estar por debajo del límite legal.

Tomar aminoácidos, leche o aceite. No existen medicamentos o alimentos que absorban el alcohol y "lo retiren" de la sangre. Algunas bebidas pueden retrasar ligeramente la absorción, pero no evitan que el alcohol llegue al torrente sanguíneo y sea detectado.

Soplar con la lengua hacia atrás. Los alcoholímetros no funcionan detectando olor; miden la concentración de alcohol en el aire exhalado. Manipular la forma de soplar no cambia el resultado real.

Masticar césped o chupar objetos metálicos. Comer césped o chupar una batería o una moneda de cobre no tienen ningún fundamento científico y, en algunos casos, pueden ser peligrosos para tu salud.

¿Qué pasa si das positivo?

Superar el límite legal de alcohol al volante acarrea multas económicas, pérdida de puntos del carnet e incluso consecuencias penales, dependiendo de cuánto excedas los límites y de si hay reincidencia.

Las sanciones por dar positivo en un control de alcoholemia van desde los 500 euros, con la pérdida de cuatro puntos, hasta cometer un delito contra la seguridad vial penado con prisión o multa, además de la retirada del permiso de conducir.