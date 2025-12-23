Renault reacondiciona 6.000 vehículos en sus fábricas de Sevilla y Valladolid

Renault Group, firmemente comprometido con la descarbonización, ha desplegado un plan de acción para transformar la industria, minimizando el impacto sobre el clima y los recursos y actuando en cada etapa del ciclo de vida del vehículo: diseño, fabricación, uso y fin de vida.

En este contexto, Renault Group está convencido de que la economía circular tiene un potencial de crecimiento extremadamente poderoso y, por ese motivo, a finales del 2020 lanzó el primer proyecto de Economía Circular del Grupo en la factoría francesa de Flins, a principios de 2023 entró en funcionamiento Refactory Sevilla y en 2025 se puso en marcha Refactory Valladolid.

“Con el reacondicionamiento de estos 6.000 vehículos en un solo año, las plantas de Refactory no sólo demuestran que tienen capacidad productiva para responder a las necesidades, sino que también refuerzan la posición del país como polo de innovación y sostenibilidad en la industria automovilística. Quiero felicitar a los equipos de Refactory por sacar adelante este proyecto que hace que crezcan las competencias y el saber hacer de los equipos de Renault Group en España”, apunta Álvaro Jiménez, subdirector de la Factoría de Carrocerías.

Un reacondicionamiento exhaustivo

Más de 8.000 m2, entre ambos centros de Economía Circular, permiten dar una segunda vida a los vehículos usados ofreciendo vehículos de ocasión de calidad Premium a precios competitivos gracias a la combinación de útiles industriales eficaces y estandarizados con el saber hacer industrial de Renault Group.

Mediante un proceso conocido como RETROFIT se realiza un reacondicionamiento exhaustivo de vehículos de las marcas Renault, Dacia y Alpine, acorde con las nuevas tecnologías y regulaciones. Estratégicamente ubicadas, Refactory Sevilla da servicio a la zona sur del país mientras que la planta inaugurada en Valladolid este verano completa su labor optimizando la logística y reduciendo las emisiones asociadas al transporte de vehículos para dar servicio a la zona norte del país.

Refactory Sevilla / Renault

Cada vehículo es sometido a una minuciosa revisión de 150 puntos de control asegurando que cumple con los más altos estándares de calidad. Además, cuentan con un revolucionario escaneado digital de las huellas de los neumáticos para diagnosticar y corregir la alineación si fuera necesario. Todo ello, en un plazo máximo de dos semanas.

El proyecto Refactory es el corazón de la ambición de Renault Group por la economía circular. El objetivo es la renovación de los vehículos siguiendo una metodología sostenible que limita el consumo y el gasto de recursos y la producción de residuos.

Próximo destino: Red Renew

La marca renew nació hace dos años para dar respuesta a las necesidades de los clientes que quieran adquirir un vehículo con menos de 10 años de antigüedad pero que, al mismo tiempo, exijan altos estándares de calidad, una garantía con el respaldo de Renault Group y una amplia oferta de servicios como productos financieros o contratos de mantenimiento.

Los vehículos que pasan por las instalaciones Refactory ofrecen como garantías al cliente: