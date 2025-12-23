Consejos
Cómo preparar el coche y evitar problemas con temperaturas bajo cero
Conducir con los termómetros por debajo de los cero grados requiere tanto precaución como preparación del coche
Conducir con temperaturas bajo cero puede poner a prueba tanto tu coche como tus habilidades al volante. Hablando de mecánica, el frío puede causar problemas como fallos en el arranque del coche, en la batería, los neumáticos...
Pero, además, hay que adaptar la forma de conducir a las condiciones invernales y no solo para evitar accidentes de tráfico, sino para mantener el rendimiento del vehículo y evitar averías durante los días más fríos del invierno.
Preparar el coche para el arranque en invierno
El arranque del coche en invierno puede verse afectado por las bajas temperaturas, que reducen la capacidad de la batería y endurecen el aceite del motor. Un coche no arranca invierno es uno de los problemas más comunes si no se revisan previamente batería, aceite y combustible. Mantener la batería en buen estado y utilizar el aceite recomendado para invierno facilita el encendido y reduce riesgos de averías.
Además, el frío intenso puede generar otros problemas, como dificultad en la combustión o pérdida de presión en los neumáticos. Mantener el depósito de combustible medio lleno, revisar los niveles de aceite y líquidos y utilizar neumáticos de invierno cuando sea necesario son otras medidas para mantener el rendimiento y la seguridad del vehículo.
Conducción segura en temperaturas bajo cero
Cuando se circula en temperaturas bajo cero, la adherencia y la visibilidad son más limitadas. Reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas es esencial, así como limpiar el parabrisas y los sensores antes de arrancar para mejorar la visibilidad y permitir que los sistemas de seguridad, como ABS y control de estabilidad, funcionen correctamente.
Algunos consejos prácticos para conducir en invierno son:
- Revisar la batería, aceite y combustible antes del invierno.
- Asegurarse de que los neumáticos tienen la presión correcta y, si es posible, instala neumáticos de invierno.
- Dejar que el motor se caliente brevemente antes de iniciar la marcha.
- Mantener parabrisas, espejos y sensores libres de hielo o nieve.
- Adaptar tu conducción: velocidad moderada, distancia de seguridad aumentada y maniobras suaves.
- Un estudio italiano halla trazas de peste porcina en embutidos importados de modo ilegal, aunque asegura que ese virus no tiene capacidad de infectar
- Comprobar Lotería Navidad, en directo | Última hora de El Gordo, números premiados y la pedrea
- Rodríguez Ibarra pide que el PSOE se abstenga para que Guardiola sea investida sin pactar con Vox
- Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
- Los fiscales progresistas recogen dinero para pagar la multa a la que se condenó al exfiscal general
- Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
- No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos
- Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás