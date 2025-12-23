Cómo preparar el coche y evitar problemas con temperaturas bajo cero

Conducir con temperaturas bajo cero puede poner a prueba tanto tu coche como tus habilidades al volante. Hablando de mecánica, el frío puede causar problemas como fallos en el arranque del coche, en la batería, los neumáticos...

Pero, además, hay que adaptar la forma de conducir a las condiciones invernales y no solo para evitar accidentes de tráfico, sino para mantener el rendimiento del vehículo y evitar averías durante los días más fríos del invierno.

Preparar el coche para el arranque en invierno

El arranque del coche en invierno puede verse afectado por las bajas temperaturas, que reducen la capacidad de la batería y endurecen el aceite del motor. Un coche no arranca invierno es uno de los problemas más comunes si no se revisan previamente batería, aceite y combustible. Mantener la batería en buen estado y utilizar el aceite recomendado para invierno facilita el encendido y reduce riesgos de averías.

Además, el frío intenso puede generar otros problemas, como dificultad en la combustión o pérdida de presión en los neumáticos. Mantener el depósito de combustible medio lleno, revisar los niveles de aceite y líquidos y utilizar neumáticos de invierno cuando sea necesario son otras medidas para mantener el rendimiento y la seguridad del vehículo.

Conducción segura en temperaturas bajo cero

Cuando se circula en temperaturas bajo cero, la adherencia y la visibilidad son más limitadas. Reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas es esencial, así como limpiar el parabrisas y los sensores antes de arrancar para mejorar la visibilidad y permitir que los sistemas de seguridad, como ABS y control de estabilidad, funcionen correctamente.

Algunos consejos prácticos para conducir en invierno son: