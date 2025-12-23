Estos son los 5 SUV compactos que menos combustible consumen en España

Con el precio de la vida disparado y el combustible lejos de ser barato, el consumo es uno de los primeros filtros en la decisión de compra del coche. Da igual la moda, el diseño o incluso el tipo de coche. Hoy muchos conductores empiezan por una pregunta muy simple cuánto gasta y cuánto me va a costar moverlo cada mes.

El Dacia Dister está en el segundo puesto de menor consumo / Dacia

El análisis lo hemos centrado en los SUV compactos, el segmento más demandado del mercado. Son los coches que más se venden y, por tanto, donde más sentido tiene buscar eficiencia real. No hablamos de deportivos ni de coches aspiracionales, sino de modelos que se usan a diario para ir a trabajar, llevar a los niños o hacer kilómetros sin que cada repostaje duela.

Los cinco SUV compactos que menos consumen en España

Si nos atenemos a los datos de consumo homologado, hay cinco modelos que destacan claramente por su bajo gasto de combustible.

El Dacia Bigster encabeza el ranking con un consumo de 4,0 l/100 km, seguido muy de cerca por el Dacia Duster, con 4,1 l/100 km. A continuación, aparecen el Mitsubishi Grandis y el Renault Symbioz, ambos con 4,3 l/100 km, y cierra el grupo el Kia Niro, con 4,4 l/100 km.

El Renault Symbioz comleta el podio del consumo junto al Bigster y Duster / Renault

Cuatro de los cinco primeros modelos están ligados al Grupo Renault, y eso se nota en el enfoque técnico. El Dacia Bigster y el Dacia Duster utilizan el sistema Hybrid-G, una solución que combina gasolina y GLP con apoyo eléctrico. En la práctica, el coche funciona de forma automática, aprovecha el GLP por su menor coste y utiliza la parte eléctrica para reducir consumo en ciudad y en fases de baja carga. Es una fórmula pensada claramente para ahorrar dinero, no para complicar la vida al conductor.

El Renault Symbioz y el Mitsubishi Grandis apuestan por un híbrido convencional. Pueden circular en modo eléctrico en ciudad durante parte del tiempo y el motor de gasolina entra cuando hace falta. Es una tecnología muy orientada al tráfico urbano y periurbano, donde el consumo se dispara menos.

El Kia Niro, por su parte, utiliza un sistema híbrido convencional muy conocido, con un motor de gasolina eficiente apoyado constantemente por uno eléctrico. No es el más extremo en cifras, pero sí muy equilibrado en uso real.

¿Cuánto gasta al año con cada uno?

Las diferencias de consumo entre todos son pequeñas, pero suficientes para marcar posiciones cuando se acumulan kilómetros a lo largo del año. Para poner el consumo en contexto real, conviene traducirlo a euros. Tomando como referencia 15.000 km al año, un precio de la gasolina de 1,45 €/l y del GLP de 0,939 €/l, el gasto anual aproximado sería el siguiente.

El Mitsubishi Grandis ofrece el mismo consumo que su 'gemelo' Symbioz / Mitsubishi

Con el Dacia Bigster, usando GLP y un consumo de 4,0 l/100 km, el gasto anual ronda los 564 euros. El Dacia Duster, también con GLP y 4,1 l/100 km, se queda muy cerca, en torno a 577 euros al año. El Renault Symbioz, con gasolina y 4,3 l/100 km, supone unos 935 euros anuales.

El Mitsubishi Grandis, con el mismo consumo y combustible, se mueve prácticamente en la misma cifra, alrededor de 935 euros. El Kia Niro, con 4,4 l/100 km, eleva ligeramente el gasto hasta unos 957 euros al año.

La diferencia es clara. Entre los modelos que usan GLP y los que funcionan solo con gasolina hay más de 350 euros al año, sin necesidad de enchufes ni cambios de hábitos.

Cierra el Top5 de consumo el Kia Niro / Manu Lozano

Este análisis deja una idea muy clara. Cuando el consumo es la prioridad absoluta, no todos los SUV compactos juegan en la misma liga. Los modelos con tecnología Hybrid-G del Grupo Renault marcan la diferencia en gasto real, no solo en cifras de catálogo.

El Dacia Bigster es el que menos consume, pero el Dacia Duster combina consumo muy bajo con un precio de compra más accesible, lo que lo convierte en el coche con el que menos dinero te dejas. Renault Symbioz, Mitsubishi Grandis y Kia Niro siguen siendo opciones eficientes, pero juegan ya en otro escalón de coste anual.

Dacia Bigster

Tecnología: híbrido Hybrid-G gasolina + GLP con apoyo eléctrico

Consumo homologado: 4,0 l/100 km

Gasto anual en combustible: unos 564 euros

Dacia Duster

Tecnología: híbrido Hybrid-G gasolina + GLP con apoyo eléctrico

Consumo homologado: 4,1 l/100 km

Gasto anual en combustible: unos 577 euros

Renault Symbioz

Tecnología: híbrido autorrecargable de gasolina

Consumo homologado: 4,3 l/100 km

Gasto anual en combustible: unos 935 euros

Mitsubishi Grandis

Tecnología: híbrido autorrecargable de gasolina

Consumo homologado: 4,3 l/100 km

Gasto anual en combustible: unos 935 euros

Kia Niro

Tecnología: híbrido convencional de gasolina

Consumo homologado: 4,4 l/100 km

Gasto anual en combustible: unos 957 euros