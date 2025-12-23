Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La facturación de fabricantes y distribuidores de recambios continúa creciendo

Según los resultados obtenidos, los datos del tercer trimestre del año muestran una evolución positiva frente al mismo periodo del año pasado

Madrid
La Asociación de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) y la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción (ANCERA), en colaboración con GiPA, han presentado los resultados del Observatorio del Estado de la Opinión de los Profesionales de la Posventa correspondiente al tercer trimestre de 2025.

Según los resultados obtenidos, los datos del tercer trimestre del año muestran una evolución positiva frente al mismo periodo de 2024. Los fabricantes de recambios cerraron el tercer trimestre de 2025 con un crecimiento del 2,8% en la facturación respecto al mismo periodo de 2024, mientras que los distribuidores mostraron un incremento del 9,7%.

Datos proporcionados por los fabricantes

Durante el tercer trimestre de 2025, el 11% de los fabricantes declara que las devoluciones o reajustes de stock en el mercado de turismos han aumentado respecto al trimestre anterior. Sin embargo, se observa una disminución de las devoluciones o reajustes de stock en los últimos trimestres.

Los fabricantes de recambios declaran como retos para el futuro la optimización de inventarios, las estrategias de crecimiento, y la adaptación y resiliencia.

Datos proporcionados por los distribuidores

En materia de gestión de stocks, el 50% de los distribuidores declara que la evolución del valor absoluto del stock en el último trimestre ha aumentado respecto al trimestre anterior en el mercado de turismos, aunque con perspectiva de ir a la baja.

Los retos operativos clave: la gestión financiera y stocks, la digitalización y competitividad, y la adaptación estratégica y resiliencia son los aspectos más importantes que tratar por parte de los distribuidores.

El informe también ofrece un análisis detallado de la situación actual del mercado de posventa en España, y se espera que este incremento persista hasta finales de 2025.

Las previsiones para el cuarto trimestre 2025 mantienen la tendencia al alza, con una expectativa de crecimiento del 3,4% para los fabricantes y del 6,3% para la distribución.

En términos anuales, los fabricantes de recambios prevén cerrar con un aumento de la facturación respecto al 2024 del 4,5% mientras que los distribuidores anticipan un cierre de año con una subida del 8%.

Benito Tesier, presidente de la Comisión de Recambios de SERNAUTO, declara que “estos datos muestran la evolución favorable de la actividad de los fabricantes de recambios, evidenciando la solidez y capacidad de adaptación de la posventa en un entorno especialmente exigente para la industria de la automoción.”.

Para la presidenta de ANCERA, Nines García de la Fuente, “los datos confirman el buen comportamiento de la distribución de recambios, que continúa demostrando su fortaleza incluso en un contexto marcado por la incertidumbre económica y los retos operativos. Todo ello en el marco de un 2025 exigente, marcado por la adaptación a nuevas normativas, la presión de un entorno global cambiante y la necesidad de reforzar nuestra eficiencia y competitividad”.

