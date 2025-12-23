Así se ha comportado el mercado europeo del automóvil en 2025, donde España domina en una categoría

El mercado del automóvil en la Unión Europea se ha recuperado ligeramente en este 2025 y se sigue acercando, poco a poco, a los niveles anteriores a la pandemia, aunque con una clara reestructuración de las diferentes tecnologías y motores.

Hasta noviembre, las nuevas matriculaciones de coches crecieron de media un 1,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Pero, más allá de crecimiento moderado, el verdadero cambio se está produciendo en la composición de las ventas.

Los eléctricos todavía no lideran

La electrificación avanza de manera constante, reflejando así el cambio en las preferencias de los consumidores europeos. Los coches eléctricos de batería alcanzaron una cuota de mercado del 16,9% en el acumulado anual, frente al 13,4% registrado en 2024, en el conjunto de la Unión Europea. En términos interanuales, las matriculaciones de este tipo de vehículos crecieron un notable 44,1% en noviembre, impulsadas principalmente por Alemania, Bélgica, Países Bajos y Francia, que concentran más del 60% de las ventas eléctricas en la UE.

Datos del mercado europeo. / ACEA

No obstante, los vehículos eléctricos puros aún no lideran el mercado. Ese papel corresponde a los híbridos eléctricos, que se consolidan como la opción preferida por los compradores europeos. Entre enero y noviembre de 2025 se matricularon más de 3,4 millones de unidades, lo que representa un 34,6% del mercado total. Su éxito se apoya en un equilibrio entre eficiencia, precio y autonomía. Los híbridos enchufables también muestran una evolución destacada. Con cerca de 913.000 unidades matriculadas, su cuota de mercado sube hasta el 9,3%, frente al 7,1% del año anterior.

Es en estos mercados donde España se coloca a la cabeza del crecimiento, con un porcentaje de variación a destacar del 145,8% en el caso de los PHEV, solo por detrás de Lituana. En términos absolutos, en el mercado de los híbridos España domina por detrás de Alemania, Francia e Italia y en el de los PHEV, solo por detrás de Alemania. Estos cuatro países representan el mayor peso del mercado y mayor cuato de crecimiento de estas tecnologías electrificadas.

Los motores térmicos puros pierden

Datos del mercado europeo / ACEA

En paralelo, los motores de combustión tradicional continúan perdiendo peso en el mercado. Las matriculaciones de coches de gasolina cayeron un 18,6% y las de diésel un 24,4%, reduciendo su cuota conjunta al 36,1% del mercado. Las caídas fueron generalizadas en los principales países de la UE, con descensos especialmente pronunciados en Francia y Alemania.

En conjunto, los datos confirman una tendencia clara: el mercado europeo del automóvil crece lentamente, pero no deja de transformarse favoreciendo la electrificación.