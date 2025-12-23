Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coches

Los coches españoles registran menos averías críticas por primera vez: 2025 cierra en el 35,4 %

Un estudio analiza 627.000 diagnósticos y refleja una mejora impulsada por vehículos más modernos y más mantenimiento preventivo

Aun así, 1 de cada 3 coches en España sigue en riesgo de sufrir averías severas

Los coches españoles registran menos averías críticas por primera vez: 2025 cierra en el 35,4 %

Los coches españoles registran menos averías críticas por primera vez: 2025 cierra en el 35,4 % / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
España continúa siendo uno de los países con el parque móvil más envejecido de Europa, con 14,5 años de media. Durante años, este envejecimiento ha impulsado un aumento constante de averías graves. Por ello, la reducción registrada en 2025 supone un cambio positivo dentro de un contexto marcado históricamente por el desgaste mecánico y la antigüedad de los vehículos.

El informe se basa en 627.000 diagnósticos realizados con Carly -app especializada en diagnóstico automotriz en España-, y muestra una mejora real en la salud del parque, aunque el problema sigue siendo notable: 1 de cada 3 coches registra fallos críticos que podrían derivar en averías costosas o peligrosas si no se interviene a tiempo.

Esta radiografía anual del estado de los coches en España confirma un dato inédito: por primera vez en dos años, los fallos críticos disminuyen. El porcentaje de vehículos con averías graves cae del 39,50 % en 2024 al 35,36 % en 2025, marcando un punto de inflexión en la tendencia negativa que arrastraba el parque automovilístico español.

Bajada de los fallos críticos en 2025

Según los expertos, esta mejora responde a varios factores:

  • La llegada de más híbridos y eléctricos: Estos vehículos, significativamente más nuevos que la flota diésel y gasolina, reducen el peso de las averías graves en el conjunto del parque.
  • Más conductores apuestan por la prevención: En 2025 aumentaron los diagnósticos preventivos y el mantenimiento básico realizado antes de la ITV o de viajes largos, lo que permitió detectar fallos en fases tempranas.
  • Salida natural de vehículos muy averiados: Coches con fallos críticos acumulados -especialmente modelos antiguos- han sido dados de baja, vendidos o retirados de circulación, modificando el porcentaje total. Aun así, hay que recordar que esta reducción no significa que los coches estén libres de problemas, sino que cada vez detectamos más averías antes de que sean críticas.
  • Un mensaje para los conductores: A pesar de la mejora general, España sigue teniendo un parque envejecido y vulnerable.

