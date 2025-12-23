Los coches españoles registran menos averías críticas por primera vez: 2025 cierra en el 35,4 %

España continúa siendo uno de los países con el parque móvil más envejecido de Europa, con 14,5 años de media. Durante años, este envejecimiento ha impulsado un aumento constante de averías graves. Por ello, la reducción registrada en 2025 supone un cambio positivo dentro de un contexto marcado históricamente por el desgaste mecánico y la antigüedad de los vehículos.

El informe se basa en 627.000 diagnósticos realizados con Carly -app especializada en diagnóstico automotriz en España-, y muestra una mejora real en la salud del parque, aunque el problema sigue siendo notable: 1 de cada 3 coches registra fallos críticos que podrían derivar en averías costosas o peligrosas si no se interviene a tiempo.

Esta radiografía anual del estado de los coches en España confirma un dato inédito: por primera vez en dos años, los fallos críticos disminuyen. El porcentaje de vehículos con averías graves cae del 39,50 % en 2024 al 35,36 % en 2025, marcando un punto de inflexión en la tendencia negativa que arrastraba el parque automovilístico español.

Bajada de los fallos críticos en 2025

Según los expertos, esta mejora responde a varios factores: