Si tienes un coche eléctrico, esta es la aplicación que no puede faltar en tu smartphone

España cuenta desde ahora con una nueva herramienta pública para facilitar la movilidad eléctrica. Se trata de REVE (Red de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos), una plataforma digital impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y gestionada por Red Eléctrica que permite a los usuarios de vehículos eléctricos consultar en tiempo real dónde y cómo recargar su coche en cualquier punto del país.

La aplicación nace con el objetivo de ofrecer información fiable y centralizada sobre la infraestructura de recarga pública, una de las principales demandas (y problemas) de los conductores eléctricos.

Cómo funciona REVE

REVE muestra un mapa interactivo con miles de puntos de recarga repartidos por todo el territorio nacional. Para cada uno de ellos, el usuario puede consultar datos clave como la ubicación exacta, el operador responsable, la potencia disponible, el tipo de conector, los horarios, los métodos de pago aceptados, la accesibilidad y el precio del servicio. Además, la aplicación indica en tiempo real si el punto está disponible, ocupado o fuera de servicio.

La aplicación recoge los puntos de recarga de acceso público, como los situados en estaciones de servicio, estaciones específicas de recarga, centros comerciales o en la vía pública. También pueden aparecer puntos de acceso público con ciertas restricciones, por ejemplo en hoteles o aparcamientos con barrera, siendo los operadores los que tienen que facilitar la información. No se incluyen, en cambio, los puntos de recarga de uso privado, como los instalados en viviendas particulares o los destinados exclusivamente a empleados de una empresa.

La plataforma publica información dinámica de todos los puntos de recarga pública de 43 kW o más, conocidos como puntos de recarga rápida, siempre que los operadores envíen los datos correspondientes. También incluye información de puntos de menor potencia cuando los operadores la facilitan de forma voluntaria, así como datos básicos de otros puntos registrados oficialmente, aunque no cuenten con actualización en tiempo real.

¿Se paga en REVE?

REVE no permite realizar ni reservas ni pagos desde la aplicación, disponible para Android y Apple, ya que su función es exclusivamente informativa y de planificación. El pago de la recarga se realiza directamente a través de los sistemas habituales de cada operador.

La actualización de los datos es automática y responsabilidad directa de los operadores de los puntos de recarga, que deben comunicar de forma inmediata cualquier cambio en la disponibilidad o en los precios. Para reforzar la fiabilidad del sistema, Red Eléctrica ha incorporado mecanismos de respaldo que permiten mantener la información actualizada incluso ante incidencias técnicas.

Cómo usar el planificador de rutas

Además, REVE ofrece una función muy práctica para los conductores de coches eléctricos: el planificador de rutas. El usuario puede introducir datos de su vehículo, como la capacidad de la batería, el consumo estimado, la potencia máxima de carga o el nivel de batería con el que inicia el trayecto y, con esta información, la aplicación calcula la ruta más adecuada y propone paradas de recarga compatibles con el vehículo.

El resultado incluye la distancia total, el tiempo estimado de viaje, el consumo energético previsto, el coste aproximado de las recargas y el nivel de batería esperado al llegar al destino. Además, ofrece un desglose por tramos con detalles de cada parada, como el tiempo estimado de carga y la potencia disponible.

El sistema permite aplicar filtros para adaptar la planificación a las preferencias del usuario, como seleccionar determinados operadores, tipos de conector o rangos de potencia. En cualquier caso, solo se proponen puntos que estén operativos según la información remitida por los propios operadores.