Si te ha tocado la Lotería de Navidad, ¿cuántos Dacia Sandero te podrás comprar?

Lunes 22 de diciembre, uno de los días más ilusionantes de este año 2025, que está a punto de acabar, ya que es el sorteo de la Lotería de Navidad. Si eres el afortunado que tiene un décimo premiado, descubre cuántos Dacia Sandero, el coche más barato de España, te puedes comprar.

Coche con un lazo rojo como si fuera un regalo / Getty Images

El dinero que reparte la Lotería de Navidad

Si has sido uno de los afortunados con un décimo de la serie 79.432, te has llevado el máximo premio, El Gordo. Toda la serie son 4.000.000 euros, y cada décimo 400.000 euros, que se quedan en 328.000, porque Haciendo se queda con 72.000 euros.

Teniendo un décimo del segundo premio, 70.048, has ganado 125.000 euros, que se quedan en 108.000. Toda la serie son 1.250.000 euros. Si tienes un décimo de la serie 90.693, tienes el tercer premio, 500.000 euros toda la serie, y 50.000 euros cada décimo, que se quedarían en 48.000 euros.

La serie 78.477 y 25.508 ha sido premiada con los dos cuartos premios. Cada una de las series son 200.000 euros, 20.000 por cada décimo. Si tienes un décimo del 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 o 18.669 tienes un quinto premio. Cada una de las series son 60.000 euros, 6.000 por cada décimo, que no daría para pagar el coche más barato que se vende en España.

Sorteo de la Lotería de Navidad / RTVE

¿Cuántos Dacia Sandero te puedes comprar con los premios de la Lotería de Navidad?

Además de ser el coche más barato que se comercializa en España, el Dacia Sandero es el coche más vendido desde hace más de una década, líder tanto en particulares como en el mercado general, en nuestro país. En todo el año 2025, con datos de enero a noviembre, el modelo rumano es el coche más vendido con diferencia sacando más de 10.000 unidades al segundo, que es el Renault Clio. Se han matriculado 35.824 Dacia Sandero en lo que llevamos de 2025.

El Dacia Sandero es un coche urbano del segmento B, que se ha renovado para afrontar 2026. El Sandero básico sigue estando disponible con el motor SCe 65. Por encima, está el nuevo TCe 100 en el Sandero y el TCe 110 en el Stepway, que aportan un extra de potencia y mejor respuesta en el día a día. La nueva versión Eco-G 120, un motor bifuel de gasolina y GLP que gana 20 CV respecto al anterior, alcanza los 120 CV. El depósito de GLP crece hasta los 49,6 litros, lo que permite una autonomía total de hasta 1.590 km combinando ambos carburantes.

Nuevo Dacia sandero 2026 / Dacia

En el interior gana en calidad con nuevos tejidos, volante rediseñado y palanca E-Shifter, además de mejoras tecnológicas notables: pantalla central de 10 pulgadas, navegación conectada, cargador inalámbrico y un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas con una interfaz más intuitiva.

El Dacia Sandero con etiqueta C arranca en 13.490 euros. Las versiones GLP están disponibles desde 15.820 euros en el Stepway y desde 16.440 en el Sandero en acabado Journey.

Por lo tanto, el coche más barato de España es el Dacia Sandero con etiqueta C en su versión Essential, que son 13.490 euros. Si tienes un décimo de El Gordo, has ganado 328.000 euros, y te podrás comprar 24 Dacia Sandero y te sobrarán 4.240 euros.

Dacia Sandero / Dacia

Si tienes un décimo premiado con el segundo premio (108.000 cada décimo), podrás comprar 8 Dacia Sandero y te sobrarán 80 euros. Si tienes un décimo con el número 90.693, tienes el tercer premio, 48.000 euros cada décimo. Con este dinero te podrás comprar 3 Dacia Sandero y te sobrarán 7.530 euros.

Con los décimos de los dos cuartos premios, 20.000 euros cada décimo, te podrás comprar un Dacia Sandero y te sobrarán 6.510 euros. Si tienes un décimo con el quinto premio, has ganado 6.000 euros, pero no daría para pagar el coche más barato que se vende en España.