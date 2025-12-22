¿Está permitido adelantar con línea continua? Esto explica la DGT

Al volante debemos estar siempre alerta y atentos a todo, ya que cualquier despiste puede provocar un accidente de tráfico grave. La DGT prevé que haya aproximadamente 22,4 millones de desplazamientos durante las celebraciones navideñas y hay que prestar atención a la carretera.

Adelantar a otro vehículo en una carretera secundaria de un solo carril para cada sentido puede ser una maniobra peligrosa. En las vías secundarias sólo está permitido sobrepasar a otro vehículo cuando la línea es discontinua, pero existen algunas situaciones en las que la DGT permite hacerlo cuando la línea es continua.

Vehículo circulando por una carretera con línea continua / Freepik

Multas por adelantar con línea continua

Rebasar a otro vehículo en carreteras secundarias con un carril para cada sentido, puede ser muy peligroso, si no tomas las precauciones correspondientes. Estos son los consejos para adelantar con línea discontinua:

Adelantar por la izquierda del vehículo.

Tienes que hacer una maniobra segura , es decir, no poner en peligro ni entorpecer la marcha de los vehículos que circulan en sentido contrario o los de tu mismo sentido.

Antes de adelantar, comprueba que hay línea discontinua , que hay suficiente visibilidad y que la carretera está despejada .

Señaliza el adelantamiento poniendo el intermitente izquierdo.

poniendo el intermitente izquierdo. Si no ves claro el adelantamiento, sé paciente y mantente en tu carril.

En algunos casos puedes adelantar con línea continua, pero si lo haces en determinadas situaciones estás cometiendo una infracción. La multa económica por adelantar con línea continua oscila entre los 200 hasta los 400 euros, dependiendo de la gravedad. Además puedes perder hasta cuatro puntos de tu carnet de conducir, y en los casos más graves o extremos, como provocar un accidente, te pueden retirar el carnet.

Coche circulando por una carretera con línea continua / Freepik

Situaciones en las que puedes adelantar con línea continua

Sobrepasar a otro vehículo cuando hay línea continua está completamente prohibido salvo en algunas ocasiones. Según el Artículo 88 del Reglamento General de Circulación, en las situaciones en las que un vehículo (o un objeto) esté inmovilizado en la carretera ocupando el carril por el que circulas, podrás adelantarle aunque haya línea continua.

Esto también explica que cuando circulen ciclistas, ciclomotores o incluso peatones podrás superar la línea continua para adelantarlos. Debes recordar que esta maniobra se debe hacer cuando no suponga ningún tipo de peligro para los usuarios y cuando sea estrictamente necesario.

Para llevar a cabo el adelantamiento es fundamental que tengas buena visibilidad y que evites adelantar en curvas o cambios de rasante. Además siempre tienes que mantener la separación mínima necesaria de 1,5 metros.