¿Qué carreteras están cortadas por la nieve? Con esta herramienta de la DGT lo puedes saber

Estamos entrando en invierno, y eso significa temperaturas bajas, heladas y nieve. Con estas condiciones, hay carreteras por las que debemos circular con mucha precaución, y algunas incluso pueden estar cortadas. Para conocer el estado de todas las carreteras en España, la DGT pone a tu disposición esta herramienta.

Coches parados por la nieve / Getty Images

¿Qué debes hacer en caso de hielo o nieve?

Conducir con nieve o hielo es una situación de alto riesgo por la baja adherencia al asfalto. Debes tener cuidado porque por debajo de los 3ºC puede aparecer hielo. Estos son los consejos de la DGT para evitar accidentes en invierno:

Limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos.

y prohibir adelantamientos. Cortes de carreteras totales preventivos.

totales preventivos. Restricciones a la circulación de vehículos pesados y otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas.

y otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas. Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, y disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.

Coche circulando por la nieve / Getty Images

¿Qué carreteras están cortadas por la nieve? Revisa el mapa interactivo de la DGT

Primero, debes conocer los colores si hay nieve y sus condiciones de circulación. Si está el nivel verde, comienza a nevar, máximo 100 km/h en autopistas y autovías, 80 km/h en carreteras convencionales. Nivel amarillo, poco cubierto, máximo 60 km/h con turismos y autobuses. Los camiones y articulados no podrán circular. Nivel rojo, carretera cubierta, máximo 30 km/h. Prohibidos articulados, camiones y autobuses, y las cadenas o neumáticos especiales son obligatorios. Nivel negro, mucho espesor, y la circulación está prohibida.

La Dirección General de Tráfico tiene en este enlace, un mapa interactivo en el que puedes revisar en tiempo real el estado de toda la red de carreteras de España. También se registran todas las incidencias, incluyendo las condiciones meteorológicas adversas que pueden dificultar la conducción, retenciones por accidentes de tráfico u obras, restricciones de circulación, cámaras de control o radares de velocidad.

Lo primero que visualizas cuando entras a la web, es el mapa de España con símbolos que te avisan de retenciones, obras… Puedes ir pasando con el cursor del ratón para ver de qué trata cada incidencia. También puedes buscar una provincia, población o carretera que te interese o por la que vayas a circular. Para ello, escribe en el cuadro la provincia, después la población, carretera y punto kilométrico. Además para asegurarse de los niveles de circulación y las carreteras por las que se pueden circular y las que no, está la leyenda representada por los colores negro (no se puede circular), rojo (con atascos y marcha lenta), amarillo (con algunos percances, pero vía libre) y el verde (sin ningún tipo de problemas).

Para saber qué carreteras están cortadas por la nieve, también puedes encontrar información actualizada en las cuentas de Twitter de la Dirección General de Tráfico (@InformacionDGT y @DGTes).