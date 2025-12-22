Consejos
¿Qué carreteras están cortadas por la nieve? Con esta herramienta de la DGT lo puedes saber
La Dirección General de Tráfico pone a tu disposición mapas interactivos para que puedas conocer en todo momento el estado de las carreteras
Rubén Burillo
Estamos entrando en invierno, y eso significa temperaturas bajas, heladas y nieve. Con estas condiciones, hay carreteras por las que debemos circular con mucha precaución, y algunas incluso pueden estar cortadas. Para conocer el estado de todas las carreteras en España, la DGT pone a tu disposición esta herramienta.
¿Qué debes hacer en caso de hielo o nieve?
Conducir con nieve o hielo es una situación de alto riesgo por la baja adherencia al asfalto. Debes tener cuidado porque por debajo de los 3ºC puede aparecer hielo. Estos son los consejos de la DGT para evitar accidentes en invierno:
- Limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos.
- Cortes de carreteras totales preventivos.
- Restricciones a la circulación de vehículos pesados y otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas.
- Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.
- Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
- Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, y disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.
¿Qué carreteras están cortadas por la nieve? Revisa el mapa interactivo de la DGT
Primero, debes conocer los colores si hay nieve y sus condiciones de circulación. Si está el nivel verde, comienza a nevar, máximo 100 km/h en autopistas y autovías, 80 km/h en carreteras convencionales. Nivel amarillo, poco cubierto, máximo 60 km/h con turismos y autobuses. Los camiones y articulados no podrán circular. Nivel rojo, carretera cubierta, máximo 30 km/h. Prohibidos articulados, camiones y autobuses, y las cadenas o neumáticos especiales son obligatorios. Nivel negro, mucho espesor, y la circulación está prohibida.
La Dirección General de Tráfico tiene en este enlace, un mapa interactivo en el que puedes revisar en tiempo real el estado de toda la red de carreteras de España. También se registran todas las incidencias, incluyendo las condiciones meteorológicas adversas que pueden dificultar la conducción, retenciones por accidentes de tráfico u obras, restricciones de circulación, cámaras de control o radares de velocidad.
Lo primero que visualizas cuando entras a la web, es el mapa de España con símbolos que te avisan de retenciones, obras… Puedes ir pasando con el cursor del ratón para ver de qué trata cada incidencia. También puedes buscar una provincia, población o carretera que te interese o por la que vayas a circular. Para ello, escribe en el cuadro la provincia, después la población, carretera y punto kilométrico. Además para asegurarse de los niveles de circulación y las carreteras por las que se pueden circular y las que no, está la leyenda representada por los colores negro (no se puede circular), rojo (con atascos y marcha lenta), amarillo (con algunos percances, pero vía libre) y el verde (sin ningún tipo de problemas).
Para saber qué carreteras están cortadas por la nieve, también puedes encontrar información actualizada en las cuentas de Twitter de la Dirección General de Tráfico (@InformacionDGT y @DGTes).
- Óscar Puente: 'Estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China; no es ningún juego
- No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos
- Fernando Alonso vuelve con un deportivo de Ferrari por las calles de Mónaco
- Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
- Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral
- Óscar Puente: 'Si queremos que Rodalies sea puntual, fiable y eficaz, hace falta más que traspasar la gestión
- Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
- Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás