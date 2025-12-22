Arena y dunas para una Maroc Challenge de récord

La 24ª edición de la Maroc Challenge, que se celebró del 29 de noviembre al 5 de diciembre, con un recorrido renovado, mucha arena y seis etapas de apasionantes aventuras, respondió a las expectativas que había generado. Los participantes, con una climatología más benévola que en las últimas ediciones, tuvieron que hacer frente a un recorrido exigente y diseñado con mucha arena y dunas.

Maroc Challenge / @kfoto

Récord de inscripción

Con 198 equipos inscritos de quince países diferentes, la prueba es cada vez más internacional y se ha convertido después de 24 ediciones en un evento de referencia dentro de las competiciones automovilísticas amateurs que se celebran en Marruecos. La aventura fue emocionante, espectacular e implacable, combinando los más variados tipos de pista con amplias zonas de arena y dunas. El terreno, por la falta de lluvias y el calor de los últimos meses estaba muy difícil, con la arena extremadamente blanda y suelta, obligando a estar muy atentos especialmente en las zonas de polvo y fesh-fesh.

El récord de inscripción de toda la historia de la prueba permitió respirar un ambiente excepcional, con el convencimiento de haber cumplido con las expectativas. 135 de los 198 vehículos que tomaron la salida en esta Winter 2025 pudieron completar la prueba, que fue tan dura y exigente como técnica y divertida.

Maroc Challenge / @kfoto

Esta 24ª edición ha sido nuevamente una gran experiencia. La aventura empezó en Er-Rachidia, donde después de las verificaciones se dio la salida a una primera etapa que llegó hasta M’Hamid, primera parada de una espectacular edición que tuvo finales de etapa en Zagora, Sidi Ali (donde se ubicó la ya tradicional noche del bivouac) y Erfoud, localidad que albergó la salida de dos etapas para que la prueba finalizara junto al icónico Erg Chebbi.

Rui Cabaço, briefingman de la Maroc Challenge, señala que “el balance de la prueba es positivo. Hemos tenido una gran inscripción, tanto de participantes como nacionalidades, una gran variedad de coches y alguno de ellos muy curioso”. Por otro lado, hace hincapié en que “los recorridos están cada vez más adaptados a las categorías y cada vez se hacen más al detalle, buscando variaciones que se adapten mejor a cada una de ellas en función del terreno para que todos puedan divertirse”. Por último, en el ánimo de mejorar la prueba resalta que “habíamos prometido que habría más arena y la ha habido, pero también hemos visto que para el futuro hay que aumentar las zonas de dunas para los SSV. Necesitan hacer más arena y dunas y hay fórmulas para conseguirlo ya en vistas a la próxima edición”.

Maroc Challenge / @kfoto

Clasificaciones finales

En cuanto a los diferentes vencedores de esta 24ª edición de la Maroc Challenge hay que destacar la victoria del JORDIS TEAM (Peugeot 205) en la categoría Adventure C1, la del TEAM TOURAINE (BMW 1602) en la Adventure C2, el TEAM 2CV RTH - DD4/4 (Citroën 2CV 4x4) en la Adventure C3 y en la C4 fueron vencedores GORDITOS TEAM & PILOTES PER UN SOMRIURE (Subaru Impreza). En la categoría C2 RAID se impuso ON THE ROAD AGAIN (BMW E28), en la CX2 PRO RAID el equipo TEAM 2CV RTH - DEUGGY 001 PEGASE (Citroën 2CV) y el TEAM MC QUEEN (Porsche 964) en la CX4 PRO RAID.

En cuanto a los todoterrenos, TEAM MAGIA MOTOR 1 (Suzuki Jimny) ganó en la Adventure TT1, SOLER MOTORSPORT (Jeep Wrangler) en la Adventure TT2 y TRAIL DUNES (Land Cruiser KDJ 155) en la Adventure TT3, que fue la categoría que recibió la participación más numerosa. El BIG GREEN TEAM (Toyota Land Cruiser) se impuso en la categoría Adventure Lite y en la Adventure SUV el ganador fue RODSAN (Toyota RAV 4). Por último, hay que remarcar la victoria del HOTEL SUR TEAM (Mitsubishi Montero) en la categoría Raid TT y la de FREEBUGGY1-JOANKI (CAN-AM Maverick X3) en la de SSV.