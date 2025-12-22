¿Sabías que alquilar un coche en Navidad es más caro que en verano?

Si tenías pensado visitar a tus familiares en Navidad, mejor ves con tu propio coche aunque sea lejos, porque alquilar un coche entre el 22 y el 28 de diciembre es incluso más caro que hacerlo en pleno mes de agosto durante las vacaciones de verano. Según el último análisis del comparador de precios CHECK24, la media diaria para el alquiler de un coche durante la semana navideña se sitúa en 52 euros, lo que supone un aumento del 40% respecto a los precios de octubre, tradicionalmente considerados temporada baja.

El precio medio de Navidad no solo supera el de octubre (37 euros al día), sino que también rebasa el promedio registrado en agosto, cuando el alquiler alcanzó los 41 euros diarios. Uno de los datos más llamativos de este año es el fuerte incremento experimentado en ciudades como Barcelona, Madrid o Gran Canaria, donde el precio prácticamente se duplica en comparación con la temporada baja. Barcelona encabeza el ranking, convirtiéndose en la localización más cara para alquilar un coche en Navidad, con un coste medio de 69 euros por día. Por el contrario, Palma de Mallorca se posiciona como la opción más asequible, con precios que no llegan a los 30 euros diarios.

Radiografia del alquiler de coche en Navidad / Chaeck24

El informe también apunta que la duración media del alquiler en estas fechas es más prolongada, situándose alrededor de los 6 días. Los vehículos de tamaño mediano y pequeño son los preferidos por los usuarios, adaptándose tanto a los desplazamientos urbanos como a los viajes más largos propios de la Navidad.

La metodología utilizada para este análisis se ha basado en reservas reales de vehículos con recogida en territorio español, contrastando los datos de la semana navideña con los de octubre, así como con la primera semana de agosto para tener una visión completa de la evolución de precios. Además, se han analizado especialmente los 10 principales aeropuertos de España, atendiendo al mayor volumen de pasajeros según datos de AENA.

Alquiler de Coche en Aeropuertos en Navidad / Chaeck24

El informe resulta especialmente relevante porque ofrece una fotografía basada en hechos y cifras concretas, evitando especulaciones y permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas a la hora de alquilar un coche en periodos de alta demanda. Para los viajeros que planean desplazarse esta Navidad, la principal recomendación es comparar precios con antelación y buscar las mejores opciones según la ciudad de recogida.

La clave para tratar de no pagar este sobrecoste navideño está en anticiparse todo lo posible a la hora de reservar el coche y comprar los precios de todas las compañías que ofrezcan el servicio de alquiler de vehículos en el destino escogido, para contratar la que mejor relación calidad precio ofrezca.