El Rolls-Royce Phantom cumple un siglo con encargos únicos y grandes homenajes

El Rolls-Royce Phantom, el modelo más emblemático y el que mejor encarna el espíritu de la marca británica, ha celebrado en 2025 sus primeros 100 años con una agenda de actos que ha abarcado medio mundo, una colección artesanal sin precedentes y homenajes que repasan su influencia en la cultura, la música y el arte.

Desde que vio la luz en 1925 como el “New Phantom” ideado por Sir Henry Royce, este modelo ha sido mucho más que un coche. Ha sido un símbolo de estatus, un objeto de culto y, sobre todo, una declaración de intenciones. Por sus asientos han pasado jefes de Estado, leyendas del arte, estrellas del rock y empresarios que querían algo más que desplazarse. Querían dejar huella. Rolls-Royce ha querido rendir homenaje a esa historia centenaria a lo largo de todo el año, y lo ha hecho por todo lo alto.

Aniversario del Rolls-Royce Phantom / Rolls-Royce

El momento central de esta conmemoración ha sido la Phantom Centenary Private Collection, una serie limitada a solo 25 unidades que representa el proyecto Bespoke más complejo y ambicioso jamás abordado por la marca. Cada unidad es una obra de artesanía, con un exterior en dos tonos —Super Champagne Crystal sobre blanco Ártico y negro— rematado por una figura del Espíritu del Éxtasis en oro macizo. Dentro, el nivel de detalle roza lo obsesivo: techo Starlight con 440.000 puntadas, puertas con marquetería tridimensional y pan de oro, una galería con palabras esculpidas que recogen un siglo de titulares, etc.

Techo del Phantom totalmente personalizado / Rolls-Royce

Más allá de esta serie exclusiva, Rolls-Royce ha entregado durante el año decenas de encargos únicos de clientes que quisieron que su Phantom formara parte de este hito. Entre ellos, destacan creaciones tan espectaculares como el Phantom Year of the Dragon, un tributo a la mitología china con dragones bordados en el techo y marquetería a medida; el Cherry Blossom, inspirado en los cerezos japoneses y con más de 250.000 puntadas de bordado 3D; o el Phantom Dentelle, que reinterpreta el encaje de alta costura con hilos de oro rosa y motivos florales. También se ha rendido homenaje al arte mural chino en un modelo encargado desde Shanghái, con una galería pintada sobre cuero negro mediante técnicas tradicionales.

Phantom V amarillo de John Lennon / KimB

A lo largo del año, el Phantom ha sido protagonista de eventos en los cinco continentes: desde el Concorso d’Eleganza Villa d’Este hasta el Pebble Beach Concours en California, pasando por Goodwood, Bilbao, Tokio, Doha o Dubái. En cada destino, la historia del modelo se ha contado a través de sus ocho generaciones, incluyendo joyas como el Phantom I 'Brougham De Ville' —conocido como ‘Phantom of Love’— o el Phantom V amarillo de John Lennon.

El legado musical del modelo también ha estado presente. Rolls-Royce ha recordado a figuras como Elvis Presley, Elton John, Liberace o Pharrell Williams, todos ellos propietarios de un Phantom en distintos momentos de su carrera. Incluso se recreó uno de los episodios más surrealistas de su mitología: el supuesto baño de un Phantom en una piscina durante la fiesta de cumpleaños de Keith Moon, batería de The Who. Para ello, se sumergió una carrocería real —ya retirada— en el lido Art Déco de Plymouth.

Aniversario del Rolls-Royce Phantom / Rolls-Royce

Lejos de mirar solo al pasado, Rolls-Royce ha aprovechado este aniversario para seguir evolucionando. La marca está ampliando sus instalaciones en Goodwood con una inversión de 300 millones de libras, lo que permitirá explorar nuevos materiales y procesos dentro de su programa Bespoke. Y el Phantom, como buque insignia, seguirá siendo el lienzo perfecto para esa creatividad.